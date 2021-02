L'ABS l'Escala començarà a vacunar aquesta setmana contra la Covid-19 les persones dependents

L'ABS l'Escala començarà a vacunar aquesta setmana contra la Covid-19 les persones amb grans dependències reconegudes de grau III, II i I, els majors de 79 anys i els usuaris de totes les edats que estiguin inclosos en el Programa d'Atenció Domiciliària. Demà l'Àrea Bàsica de Salut rebrà 150 dosis de la vacuna de Pfizer per administrar durant aquesta setmana entre aquests grups de població, que estan repartits entre els nou municipis que atén (l'Escala, l'Armentera, Albons, Bellcaire d'Empordà, Sant Pere Pescador, Torroella de Fluvià, Viladamat, Ventalló i Vilamacolum).

Aquests dies els professionals de l'ABS estan contactant per telèfon amb totes aquestes persones que entren en aquesta fase per saber si volen la vacuna i, en el cas afirmatiu, si la poden rebre d'acord amb el seu estat de salut.

A l'hora d'efectuar la vacunació a la població, cal tenir en compte que l'administració d'aquest vaccí contra la Covid-19 és complexa. Una vegada diluïts els vials no es poden moure amb vehicles a motor ni tampoc es pot trigar molta estona a administrar-los. Sí que es poden traslladar amb molta cura caminant i evitant qualsevol vibració. És per això que a l'hora de programar la campanya, se citen les persones en múltiples de sis i els professionals s'asseguren que totes poden estar en un mateix lloc o en un entorn proper. Per a facilitar aquesta campanya, des de l'ABS també es demana als usuaris que, si no tenen problemes de mobilitat, acudeixin al CAP o als dispensaris locals per a rebre la primera dosi.

L'equip de vacunació que es desplaçarà als domicilis estarà format per dos professionals assistencials que portaran tot el material necessari, tant per a administrar les vaccines com per a la resolució de qualsevol possible reacció adversa immediata.