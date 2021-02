Junts per Roses, contrari al parc eòlic marí projectat davant la Badia de Roses

L'agrupació de Junts per Roses aposta per un model energètic sostenible que potenciï les fonts d'energies renovables i l'autoconsum, tal com disposa la Llei del canvi climàtic del 2017, que obliga a què el consum d'energia pel 2030 provingui en un 50% d'energies renovables. Des de fa poques setmanes, Junts per Roses coneix el projecte per implantar un parc eòlic marí davant de la Badia de Roses, a 25 Km de la costa. Aquest projecte preveu la instal·lació de fins a 84 aerogeneradors de 250 metres d'alçada, a una distància d'1 Km entre cadascun d'ells i de 2,5 Km entre fileres. Després de conèixer detalls del projecte, les opinions del sector pesquer rosinc i de les diferents entitats empresarials del municipi, JxR s'oposa a aquest projecte tal i com està plantejat, per diversos motius que exposen en un comunicat.

En primer lloc, alerten que l'àrea en la qual es vol instal·lar el parc eòlic ocupa una zona on els pescadors de Roses fan una veda voluntària per assegurar la pesca futura del lluç. Per tant, la concessió d'aquesta àrea per trenta anys suposaria l'impossibilitat de continuar amb una activitat econòmica històrica de Roses i que troben la necessitat que persisteixi.

En segon lloc, a nivell mediambiental es podria afectar greument al corredor de cetacis, aus marines i fauna marina en general, perjudicant la diversitat per la qual es caracteritza el mar de la Badia de Roses.

En tercer lloc, no son partidaris, diuen, de projectes d'empreses monopolístiques. El projecte presentat pot anar lligat a aquesta pràctica davant la qual el consumidor queda absolutament indefens dels abusos que actualment ja patim per part d'algunes empreses de l'IBEX 35. A més, la Unió Europea pretén impulsar que l'usuari sigui el productor i a la vegada el consumidor d'energia.

En quart lloc, el projecte no garanteix que les línies elèctriques, un cop arribin a terra, estiguin soterrades, fet que causaria un impacte paisatgístic important per a tot el territori. No volen una segona MAT.

En cinquè lloc, el futur del sector turístic de Roses ha de tenir en compte fonamentalment factors sostenibles i mediambientals, derivats de la seva privilegiada situació geogràfica. La Badia de Roses, una de les més belles del món, el Parc Natural del Cap de Creus i els Aiguamolls de l'Empordà són espais a conservar i a protegir, fora de qualsevol amenaça d'impacte paisatgístic i acústic. L'impacte visual, en la ubicació actual d'aquest projecte, perjudicaria a aquest sector i comprometria la seva viabilitat en un futur proper.

Junts per Roses denuncia que suposaria un perjudici greu per la vila i per la seva població. Com a col·lectiu, insten a la creació d'una plataforma cívica, social, empresarial i institucional que representi el conjunt de la població davant del que podria suposar una amenaça pel futur de la vila.