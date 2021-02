Figueres ha estat una de les vuitanta destinacions dels actes d'Òmnium per reclamar l'amnistia

Òmnium Cultural ha organitzat aquest dissabte desenes d'actes arreu de Catalunya amb "persones represaliades" per reclamar l'amnistia. Des de l'entitat assenyalen que aquesta mesura seria "l'inici de la solució del conflicte" i ressalten que permetria assegurar que "ningú queda al marge". Un dels actes s'ha fet a la Plaça U d'octubre de 2017 de Girona en la que hi han participat diverses persones investigades pels talls a l'AP-7 o per les protestes després de la sentència. Figueres també ha estat una de les vuitanta destinacions d'Òmnium per a recollir firmes i presentar actes.

Per la seva banda, el president d'Òmnium Gironès, Sergi Font, assenyala que l'amnistia "és la possibilitat real per a l'inici de la negociació democràtica" i considera que ara mateix és l'única via que "abraça el conjunt dels represaliats". A més, davant de les deu persones afectades per la "repressió de l'Estat" que han participat en l'acte, Font ha assegurat que no deixaran mai soles les més de 2.850 persones que d'una manera o altra estan "perseguides". "És per a tots ells que reclamem l'amnistia, pels presos polítics i els exiliats, però també per totes les persones anònimes que s'hi han deixat la pell defensant i exercint els drets i les llibertats", ha assenyalat.

Entre els participants hi havia la germana de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, Montse Puigdemont, que ha remarcat que "el patiment dels familiars no es fa visible" en moltes ocasions. "Evidentment com a ciutadà de Catalunya et fa mal que intentin empresonar el teu president, però en el meu cas es tracta també del meu germà", assenyala.

La majoria dels assistents a l'acte són persones que compten amb causes obertes davant la Justícia. La Carla Costa demana que "acabi ja la persecució política de la gent dissident i que pensa diferent". Ella està encausada per les protestes de la sentència de l'1 d'octubre.



En 80 punts



Òmnium Cultural ha volgut donar "un nou impuls" aquest cap de setmana a la recollida de signatures al carrer per "demostrar l'ampli suport de la societat civil i el gran consens de país a favor de l'amnistia". Ho ha fet portant actes com el de Girona en 80 punts més del territori català.

La voluntat ha estat recollir suports, en el marc de l'independentisme per aprovar una llei d'amnistia que "abraci tots els represaliats". Una iniciativa que s'ha fet coordinadament amb la resta d'entitats que donen suport a la mesura. Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Cornellà de Llobregat, Terrassa, Badalona, Sabadell, Manresa, Figueres, Amposta o Bellver de Cerdanya són algunes de les localitats on s'ha fet la recollida.