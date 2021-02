L'associació d'Amics del Manol i Palol organitza un concurs fotogràfic a Instagram

L'associació AMIPS, Amics de Manol i Palol, que treballa per recuperar l'entorn natural del riu Manol i la divulgació del castell, el mas i l'ermita de Palol Sabaldòria a Vilafant, organitza un concurs fotogràfic a Instagram.



Per participar en el concurs 'El Manol d'hivern' cal buscar el racó de l'entorn del riu que més t'agradi i fer-li una fotografia. Penjar-la a Instagram amb el hashtag #ElnostreManol, etiquetar i seguir a @amics_de_manol_i_palol. Cal afegir un comentari explicant per què t'agrada el racó.





i els guanyadors podran gaudir d'un àpat per a dues persones al restaurant, a Vilafant.