Turisme expedirà nous carnets per als guies habilitats per la Generalitat

La Direcció General de Turisme ha anunciat aquest divendres que expedirà nous carnets oficials que permetin identificar els guies de turisme habilitats per la Generalitat de Catalunya. El carnet tindrà dos formats –digital i en paper- per tal d'afavorir-ne la visibilitat, i hi constarà el nom i cognoms de cada guia, el seu DNI, el número d'inscripció al registre de la Generalitat i els dos idiomes principals que parla. Des del Departament d'Empresa assenyalen que la iniciativa té com a objectiu "evitar possibles graus i casos de suplantació". Pel director general de Turisme, Octavi Bono, "el nou carnet posarà en valor la tasca dels guies" i aportarà "garanties" als turistes perquè puguin gaudir d'experiències "de més valor afegit".

La iniciativa ha comptat amb la col·laboració de l'Associació de Guies de Turisme de Catalunya (AGUICAT) i l'Associació Professionals de Guies Turístics de Catalunya (APIT), dues de les agrupacions que el desembre passat es van manifestar davant la Direcció General de Turisme contra les acreditacions únicament amb codi QR. En aquella concentració, els guies turístics van reclamar que el carnert de guia turístic tornés a ser físic i no telemàtic, ja que consideraven que la nova fórmula contribuïa a l'aparició de "guies pirata".

En paral·lel, la normativa turística catalana preveu sancions per aquelles persones que no tenen carnet oficial i que porten grups a l'interior de museus i monuments. "La cultura és un actiu que cal protegir; reservant el guiatge als guies oficials habilitats garantint una difusió al nivell del seu valor", ha subratllat Bono.