Les jornades Vilafant Vila educadora s'adapten a la pandèmia

Vilafant adapta a la pandèmia les XI jornada 'Vilafant Vila Educadora', amb l'objectiu de mantenir la seva essència, la de donar veu a tota la comunitat educativa. Aquest any, s'ha optat per treballar la incertesa, les inquietuds i la força que fa invencible el món educatiu.

El "Vilafant Vila Educadora" reflexionarà sobre el món educatiu al llarg de tres dissabtes, 13,20 i 27 de març. Aquesta XI edició, s'ha adaptat a la situació de la pandèmia i realitzarà les xerrades dels ponents de manera telemàtica i la darrera sessió es farà presencial per realitzar un debat on hi participarà tota la comunitat educativa. «Teníem molt clar que el Vilafant Vila Educadora s'havia de realitzar, per això ens hem reinventat, sense perdre la nostra essència, que és la de crear un espai de trobada on hi participi tota la comunitat educativa, per això, hem optat per fer, en format presencial, l'última sessió», explica Montse De La Llave regidora d'Educació de Vilafant. En aquesta XI edició, s'ha volgut que l'eix vertebrador estigui relacionat amb el moment que estem vivint, per aquest motiu en cada sessió es treballaran aquests tres conceptes: Incertesa, Inquietuds i Invencibles.

Tres dissabtes per reflexionar i debatre sobre educació

La primera trobada serà el dissabte 13 de març i anirà a càrrec de Begoña Román, doctora en Filosofia per la Universitat de Barcelona i encarregada de dirigir la Càtedra d'Ètica de la Universitat Ramon Llull, actualment és professora de Filosofia a la Universitat de Barcelona. Roman serà l'encarregada de parlar de la incertesa en una xerrada que abordarà "Com afrontem la incertesa?".

El següent dissabte serà el torn del, també, doctor en filosofia i professor i catedràtic d'aquesta matèria en instituts com el de Ripoll i el de Figueres, Joan Manuel del Pozo. Del Pozo parlarà de "Joves en un present complex i un futur obert" per tal de tractar el tema de les inquietuds que ens ha tocat viure a causa de la pandèmia. Les dues xerrades es faran telemàticament a través de la plataforma Zoom i s'enregistraran íntegrament. Per poder obtenir l'enllaç caldrà fer inscripció prèvia a través de la web de l'Ajuntament: www.vilafant.cat.

Jornada semi-presencial

El tercer dissabte d'aquest Vilafant Vila Educadora estarà dedicat a la comunitat educativa i a la seva força i capacitat per ser invencibles. Aquesta sessió es farà presencialment al Centre Cívic de les Mèlies, ja que es tracta d'un espai que permet el distanciament social necessari per poder fer una trobada on hi pugui participar tota la comunitat educativa. Aquesta sessió del 27 de març començarà a les 10.30 del matí amb el visionat d'un reportatge on hi intervindran diferents persones vinculades amb el món educatiu de Vilafant, des de professors, directors, alumnes, associacions de pares i mares i famílies fins a personal no docent dels diferents centres. Un audiovisual que vol donar veu a totes les persones que formen la comunitat educativa de Vilafant. Després de veure aquest vídeo s'obrirà un torn obert de paraula entre els assistents i en diferents grups reduïts, per tal de generar una gran taula rodona entre els assistents i els participants a l'audiovisual.

Per poder assistir en aquesta darrera sessió també cal fer inscripció prèvia per tal de complir amb el control d'aforament. En aquest acte, es compliran totes les mesures de seguretat que ja són habituals en un acte presencial, com són la distància de seguretat, l'ús de la mascareta i el rentat de mans amb gel hidroalcohòlic.