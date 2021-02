Una exposició fa un recorregut per la història del Carnaval de Castelló d'Empúries

A partir d'aquest divendres i fins al 31 de març, al claustre del convent de Santa Clara, es pot visitar l'exposició "Carnaval a Castelló d'Empúries 1900-2021".

Des de l'inici del segle XIX fins a l'actualitat tres són els motius que han privat a la gent de Castelló d'Empúries gaudir del Carnaval: l'atac a l'alcalde Heribert Batlle, el franquisme i la Guerra Civil i la COVID-19. No obstant això, amb aquesta exposició tindreu l'oportunitat de fer un recorregut per la història del Carnaval de Castelló d'Empúries des del 1900 al 2021 i veure quina n'ha estat l'evolució al llarg de tots aquests anys.

Les fotografies formen part del fons documental de l'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries i també de l'arxiu del fotògraf Jordi Cassú. Si heu participat en alguna de les edicions del carnaval del municipi, és possible que us hi veieu en alguna fotografia. Si és aixi, el darrer dia es podrà anar a recollir-la i us la podreu quedar.

L'exposició es troba al claustre del convent de Santa Clara i estarà oberta de dilluns a divendres de 8 h a 14 h i de 16 h a 19 h.