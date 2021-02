Un reincident entra a la presó amb l'acusació popular de Comerç Figueres Associació

Els representants legals de Comerç Figueres Associació, es van personar aquest dimarts 17 de febrer com acusació popular en el judici que es va realitzar a D.B.P. de 42 anys d'edat, enxampat i denunciat la tarda del dimarts 16 de febrer per robatori amb força i intimidació mitjançant arma blanca en local comercial obert al públic, un el dia 6 i l'altre el 13 de febrer a Figueres.

D.B.P. acumulava un seguit de denúncies per diversos fets delictius, en la gran majoria delictes contra el patrimoni, a establiments de la ciutat durant uns quants anys.

Amb aquesta acusació popular i amb el Ministeri Fiscal, D.B.P. ha sigut immediatament internat en la presó del Puig de les Basses per complir la condemna inicial que tenia pendent de 4 anys i 3 mesos de presó. Igualment el Jutjat de Guàrdia ha decretat el seu ingrés en presó preventiva pels fets que van originar les diligències d'ahir.

Comerç Figueres Associació vol agrair la col·laboració dels Mossos d'Esquadra de Figueres, així com la tasca i decisió d'empleats, caps i gerents d'establiments, "per la seva constància" en realitzar totes les denúncies que ara han fet possible poder portar a terme l'acció de l'acusació popular per part de Comerç Figueres Associació.

L'entitat recorda que aquest servei d'acusació popular es pot exercir en aquells delictes produïts pels delinqüents que acumulen nombrosos antecedents a establiments de Figueres, i que es farà independentment de si aquests negocis són o no associats.