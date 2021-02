Figueres millorarà l'entorn de les escoles per fer itineraris escolars segurs

L'Ajuntament de Figueres executarà aquest estiu vuit projectes amb una inversió de 597.758 euros per millorar l'entorn de les escoles i per fer itineraris escolars segurs per arribar fins als centres educatius.

En l'itinerari de l'INS Monturiol, al carrer Compositor Serra, es traslladaran unes columnes per ampliar la vorera, se senyalitzaran els passos de vianants i es recuperarà la vorera de Via Làctia. A l'entorn del Cor de Maria, a la cruïlla d'Isabel II i Cadaqués es resolen els problemes d'accessibilitat, es pavimenta la cruïlla a nivell i se senyalitzen els passos de vianants per a persones invidents. A l'entorn del centre educatiu La Salle es duran a terme dos projectes: un a la cruïlla nord de Cabanes, on s'habilitarà un pas de vianants adaptat, s'hi plantarà arbrat i es milloraran els serveis i s'ampliarà la vorera oest des de la cruïlla; l'altre, al carrer dels Fossos, on es renovarà la pavimentació, s'ampliaran les voreres i es milloraran els serveis.

Pel que fa a l'entorn de l'escola Pous i Pagès, es farà una actuació a la carretera de Llers per adaptar els passos de vianants i ampliar les voreres, a l'escola Cusí es millorarà la cruïlla Fages de Climent amb Salvador Dalí amb plantació d'arbres i millora de serveis i accessibilitat. A l'escola Sant Pau, es reduirà la calçada del carrer Muntaner i es millorarà l'enllumenat.

Plànol on es faran les actuacions. FOTO: AJUNTAMENT DE FIGUERES

L'alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó, explica que aquest és un projecte que pretén reduir la mobilitat i millorar la seguretat. "Perquè una ciutat sigui sostenible i guanyi en qualitat de vida, cal tenir itineraris segurs per als infants i per als joves que van a l'escola i a l'institut".