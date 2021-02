Desenes de persones es concentren a Figueres reclamant la llibertat de Pablo Hasél

Desenes de persones es van concentrar ahir al vespre a la plaça de l'Ajuntament de Figueres reclamant la llibertat del raper Pablo Hasél. La protesta es convocava a moltes ciutats de l'Estat hores després d'haver conegut la seva detenció per part dels Mossos d'Esquadra a la Universitat de Lleida.



La concentració va ser pacífica, on es va reproduir música del raper detingut i es va llegir un poema del difunt Joan Margarit. Diverses personalitats de la política figuerenca es van poder veure a la plaça, entre elles, l'alcaldessa Agnés Lladó, que també va voler mostrar a Twitter la seva solidaritat.





Tuits por los que van a encarcelarme en unos minutos u horas. Literalmente por explicar la realidad. Mañana puedes ser tú. pic.twitter.com/chlGr77JO9 — Pablo Hasel (@PabloHasel) February 16, 2021

va ser condemnat pera les lletres de les seves cançons i publicacions a Twitter. El passat divendres 12 de febrer es va esgotar el termini perquè Hasél entrés a la presó per complir laque va ordenar l'Audiència Nacional. Dilluns va decidir tancar-se al rectorat de la Universitat de Lleida, amb el suport de desenes de persones, i a la matinada, diversosde la BRIMO entraven al rectorat per detenir-lo.Hores abans, ell publicava a Twitter alguns dels tuits pels quals se'l condemna.Es tracta delDiferents col·lectius i ciutadania van voler donar-li suport i reclamen la seva llibertat. A ciutats com Girona es van convocar manifestacions multitudinàries que van acabar amb aldarulls.