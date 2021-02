Comerç Figueres es personarà com a acusació popular en els casos de furt a establiments amb delinqüents reincidents

Comerç Figueres Associació ha anunciat que es personarà com a acusació popular en els casos de furts amb delinqüents reincidents. L'entitat oferirà aquest servei per "perllongar" el procés i evitar que els detinguts que acumulen nombrosos antecedents surtin en llibertat al cap de poques hores de cometre el delicte. "Avui –aquest dimarts- s'ha produït un nou i reincident furt en una sèrie d'establiments de Figueres: i ja en tenim prou", asseguren en un comunicat. En aquest sentit, recorden que l'entitat es troba "legitimada" per exercir aquesta figura legal en els processos penals i que això els permetrà proposar diligències de prova, participar en totes les fases del procediment o interposar recursos.

L'associació remarca que l'objectiu és personar-se en tots els delictes d'aquest tipus que es produeixin en botigues i negocis de la ciutat, "tant si són associat com si no".

"Figueres és una ciutat tranquil·la i volem que continuï sent-ho", asseguren al comunicat.