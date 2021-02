Vilafant millora la via pública en diferents punts

L'Ajuntament de Vilafant té en marxa diverses obres a la via pública, amb l'objectiu de millorar la mobilitat i fer que aquests espais siguin més accessibles. En aquests moments, s'està treballant al voltant del pavelló, en diversos carrers del Camp dels Enginyers i a la vorera del carrer Comerç, al nucli antic.

Amb l'objectiu de convertir l'espai públic en un entorn accessible i segur per als ciutadans, l'Ajuntament vilafantenc té en marxa diverses obres en els tres nuclis del municipi.

Estan treballant en la millora de 2.906.44 m2 de carrers al nucli del Camp dels Enginyers, on s'estan fent tasques per convertir aquests carrers en vies més accessibles amb una imatge de l'espai més segur, funcional i adaptat a les persones amb mobilitat reduïda. En concret, s'actua als carrers Xaloc, Salvador Espriu, Josep Maria de Sagarra, Garbí, Gregal i Mestral. S'han adaptat les cruïlles per permetre l'accés sense discriminacions a les persones amb mobilitat reduïda i asfaltaran tots els carrers. Aquestes obres costen 47.751,44 euros.

En un altre punt, entorn del pavelló, es dota Vilafant d'un nou tram de carril bici. La intenció del consistori és poder facilitar la mobilitat amb bicicleta entre tots els nuclis del municipi. Conscients que la zona del pavelló s'està convertint en punt important per al municipi, i que en un futur, amb la construcció del nou institut, encara serà un espai més concorregut, s'està treballant per acabar de connectar aquesta anella de carril bicicleta fins al nou equipament educatiu.

Al nucli antic, aviat, començaran els treballs de la segona fase per millorar la vorera del carrer Comerç.