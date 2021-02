Viladamat estudia posar plaques solars en el teulat del local social

L'Ajuntament de Viladamat s'està plantejant la instal·lació de plaques fotovoltaiques al teulat del local social del poble. L'alcaldessa, Dolors Pons, afirma que el projecte es troba en fase d'estudi per cobrir els 600 metres quadrats del teulat de l'edifici municipal. «Hem de millorar l'estalvi energètic i estem començant a fer el projecte intentant que estigui acabat a finals d'aquest any o a principis de l'any vinent», explica l'alcaldessa de Viladamat.

El govern municipal també pretén instal·lar plaques solars sobre l'edifici de l'ajuntament, amb l'objectiu de continuar amb les mesures per reduir les despeses energètiques que pateix. El consistori, governat per la CUP, vol dosificar d'aquesta manera la col·locació de plaques solars en edificis de titularitat municipal.

D'altra banda, l'Ajuntament de Viladamat ha iniciat la segona fase del projecte de condicionament i ampliació de la deixalleria municipal amb un pressupost d'execució de 43.000 euros. La deixalleria, que es troba a l'antic camí per anar a Albons, disposarà de dues màquines de compostatge orgànic i es farà recollida porta a porta dels materials. Les obres de la primera fase de condicionament de la deixalleria municipal van acabar el març de l'any 2018, de manera que tornava a estar oberta al públic amb el mateix sistema de funcionament que hi havia abans. Aquestes obres de condicionament van ser subvencionades pel Programa Específic de Cooperació Municipal de la Diputació de Girona i del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC).

L'Ajuntament de Viladamat ha convocat, per primera vegada, una beca per a treballs de recerca i per a mòduls de projectes de cicles formatius relacionats amb el poble. L'objectiu d'aquestes bases específiques és la regulació d'un procediment de concessió d'un premi econòmic per al concurs de treballs de recerca de Batxillerat i de mòduls de projectes de Cicles Formatius. S'hi podran presentar tots els treballs realitzats per estudiants de Batxillerat i de cicles formatius empadronats a Viladamat durant el curs que especifiqui la convocatòria. Els aspirants podran rebre més informació al web www.viladamat.cat.