El parc dels Aiguamolls es torna a activar amb il·lusió ara que arriba el bon temps

Amb l'arribada del bon temps, el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà es torna a activar amb il·lusió «perquè la gent que hem tingut la sort de treballar al parc tinguem ocasió de trobar-hi oques, flamencs i capons reials», segons explica l'exdirector del Parc, Josep Espigulé, actual tècnic d'Educació Ambiental del centre.

Cada itinerari del parc disposa del seu track o recorregut per tal de fer el seguiment des de Google Maps. L'itinerari 1 va del Cortalet (centre d'informació) fins al mas del Matà, 2,5 quilòmetres; l'itinerari 2, del mas del Matà a les Llaunes, 2,3 km; l'itinerari 3 volta la Reserva Integral de les Llaunes, 8,2 km; l'itinerari 4, del Cortalet als estanys Europa, 4 km; l'itinerari 5, Mig de dos Rius, 1,5 km; l'itinerari de Vilaüt és la ruta per la reserva de Vilaüt, 2 km; l'itinerari Literari va del mas del Matà fins al Cortalet, 2,5 km; la ruta dels Estanys és una ruta circular de Castelló fins a Palau-saverdera, 32 km. (Recomanat per a bicicletes); l'itinerari Natural del Fluvià és una ruta circular al costat sud del Fluvià, 8,6 km. (Recomanat per a bicicletes).

També hi ha un Mapa general d'itineraris, visió global dels itineraris del Parc. Els itineraris 1 i 2, començant pel Cortalet, estan adaptats per a persones amb problemes de mobilitat, cadires de rodes i cotxet de bebès. Es poden veure ocells del parc amb una guia per a distingir els 50 ocells més comuns que es poden trobar-hi. Al Parc, hi ha una guia dels 108 ocells més representatius dels espais naturals de l'Empordà.

«Es pot anar als observatoris a obrir el dia, encara hi ha volades de fredelugues, bernats pescaires i el martinet blanc. Que vinguin a observar sense conèixer els noms. És una joia al màxim i tot encaixa a la perfecció. Tots els camins són practicables», assegura Espigulé.

Els Aiguamolls de l'Empordà són un dels espais naturals de Catalunya en què s'observa una varietat més gran d'espècies animals. Els ocells fan dels Aiguamolls el seu refugi i el lloc de descans i en són més de 300 espècies, moltes d'elles protegides i d'una gran bellesa. Fins ara, han estat citades 329 espècies d'ocells, de les quals 82 hi nidifiquen de manera regular.

El parc dels Aiguamolls de l'Empordà va ser creat el dia 28 d'octubre de l'any 1983 i, a més de la figura coneguda de Parc Natural, també hi trobem les reserves naturals integrals (màxim nivell de protecció natural a la legislació catalana) de les Llaunes i dels Estanys.