La navegació de lleure va tancar el 2020 amb resultats positius inesperats

La marina residencial d'Empuriabrava, amb els seus vint-i-tres quilòmetres de canals navegables i més de cinc mil amarratges, passa per ser un dels ports més segurs i importants de la costa mediterrània. Aquesta especificitat ha consolidat, des de fa anys, un important sector econòmic vinculat a la navegació. A Empuriabrava, i a la resta del litoral de la Costa Brava Nord, hi ha un destacat nombre d'empreses dedicades a la comercialització d'embarcacions de tota mena, drassanes de reparació i manteniment i serveis complementaris.

En el cas del rovell de l'ou de la badia de Roses, una trentena d'aquestes societats estan agrupades dins de l'Associació d'Empreses Nàutiques d'Empuriabrava. «Som una entitat representativa molt potent, entre totes les empreses associades gestionem uns cinc mil vaixells amb base a Empuriabrava i uns dos mil més que pertanyen a altres indrets de la Costa Brava», segons explica Pedro Pérez, president de l'Associació.

A diferència d'altres sectors vinculats amb el món del turisme i el lleure, el nàutic ha tancat l'any 2020 «amb bons resultats, molt millors que els que feia preveure, inicialment, l'impacte de la pandèmia», relata el representant empresarial.

Com tothom, el primer confinament va ser dur i «l'arrencada turística habitual de Setmana Santa va quedar del tot aturada. El primer confinament municipal va tenir un fort impacte a Empuriabrava, perquè els límits de navegació restringits en el municipi no van deixar opció a sortir a navegar. En altres indrets, sobretot en els pobles del cap de Creus, entre Roses i Llançà, hi havia més opcions per navegar».

Per a les empreses nàutiques empordaneses «la gran sorpresa va arribar quan es va obrir la frontera abans de l'estiu. Se'ns va girar molta feina, tothom volia venir, sobretot els clients francesos. Vam haver de córrer per tenir els vaixells a l'aigua», relata Pedro Pérez abans de destacar l'atractiu de sortir a la mar com un fet que ofereix «plenes garanties de seguretat» en temps de pandèmia.

«Som el solàrium d'Europa»

El balanç final del 2020 ha estat «bo per a un sector que sempre treballem amb grans estàndards de qualitat». Pedro Pérez, gerent de Marina Estrella, no amaga, però, que estan molt pendents de l'evolució de la crisi del coronavirus a Europa i, especialment «en els països d'on provenen bona part dels nostres clients, com França o Alemanya. Tenim la sort que són gent amb una cultura econòmica consolidada, però la segona i tercera onada els ha afectat de ple, amb molts sectors tancats».

Malgrat aquesta preocupació, el president de les Nàutiques d'Empuriabrava creu que «per poc que millorin les coses, hem de ser optimistes, perquè aquesta gent té residència aquí, poden gaudir de la navegació com en cap altre indret. Tots busquen el bon clima de l'estat espanyol, no ens enganyem, som el solàrium d'Europa, i, per poc que puguin, tornaran quan la situació millori». «Això no treu, ?afegeix, que és ara quan veiem patir els nostres clients. Encara és aviat per saber com ens anirà aquest 2021».