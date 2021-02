Saurina: «Tenim la llar d'infants en barracons i ens gastàvem els diners amb la pista de cavalls»

Alcalde de Bàscara (ERC). Narcís Saurina Clavaguera (Camallera,1967), però resident a Bàscara des de fa cinquanta anys, n'és l'alcalde des del 2015. Havia treballat en el disseny gràfic, però ara té dedicació exclusiva a l'Ajuntament fluvianenc.

Narcís Saurina té un do de paraula i parla convençut de la degradació del nivell de l'administració superior. Sosté que es legisla des de la ciutat i per a les ciutats.

Ha quedat molt afectat el municipi, després de gairebé un any de pandèmia?

Econòmicament parlant, els que han quedat més afectats han estat els restaurants i els bars i, encara, tenim una mica de sort que ens passa la carretera pel mig. La resta de negocis, fins i tot, alguns en poden haver sortit beneficiats, ja que, si no pots anar a comprar a les grans superfícies, acabes comprant al municipi. La gent està cansada i comença a tenir ganes de no fer res.

Dins l'àmbit sanitari, hi ha hagut alguna incidència?

Vam tenir un parell de punts crítics i ens van preocupar, però, per sort, es van solucionar tot seguit.

Mirant endavant en el calendari, com es preveu reconduir la situació, tenint en compte activitats com el Mercat del Tortell?

Estem treballant amb la previsió que aquest any serà com el passat. El Mercat del Tortell, si no hi ha un cop inesperat, no es farà. Estem treballant més en matèria de salut i d'educació.

Pel que fa a la gestió municipal, com s'han plantejat aquest any 2021?

Com que el poble no és turístic, econòmicament, l'afectació ha sigut petita. El que passa és que aquest serà l'últim any en què deixem d'ingressar diners de l'autopista i ens haurem d'estrènyer el cinturó, perquè passem a pagar 100.000 euros anuals. Arribarem a nivells d'estalvi del 2016 i difícilment podrem fer una gran obra. M'agradaria, en aquests dos anys de mandat que queden, poder anar més enllà en l'aspecte econòmic.

El parc de la Resclosa és una de les prioritats. Com ho definiran?

Fa quatre o cinc anys que intentem revertir aquesta situació, però ens hem adonat, en aquest any i mig, que l'administració ha anat a pitjor i tinc la sensació que el teletreball té moltes mancances i, mentre el seu rendiment no es pugui equiparar al treball presencial, acaba sent un llast. Entenc que això no pot ser. Demanaria a l'administració que fos una mica més responsable.

Orriols necessita una zona industrial?

El poble d'Orriols no la necessita, però el municipi, sí. Sobre la base d'aquesta zona industrial, aquí es van gastar una sèrie de diners que no teníem, i ja n'hi ha prou d'aquest color. A més, ara tenim la sentència judicial, a l'espera de recurs. El deute l'ha generat l'anterior equip de govern. De broma, sempre dic que ens hem de prostituir, per eixugar el deute, perquè no tenim altra opció. Fins al 2038, no podrem fer cap inversió mínimament important. Hem buscat diverses alternatives per incrementar els ingressos i, sovint, hem topat amb moltes coses. Continuem insistint, perquè nosaltres, aquests anys, hem anat fent una feina de base. Aquest ajuntament va estar quinze anys aturat i nosaltres, ara, anem arreglant les coses. Un cop ens hàgim posat al dia, aniria bé fer alguna cosa més. Tenim la llar d'infants en barracons i, mentrestant, ens gastàvem diners amb la pista dels cavalls.

Hi ha bon clima polític, ara, al municipi, després dels vells temps viscuts?

Ara, al consistori, som cinc membres de l'equip de govern i dos de l'oposició. Sobta molt que, després del que ha passat, l'exalcalde encara es vulgui presentar aquí, però, si la sentència judicial es confirma, nosaltres haurem de pagar. L'ambient continua igual de crispat, però bé.

Amb què ha de destacar Bàscara en la part promocional?

Allò que tenim per promocionar són els nuclis antics i el Fluvià. Al llarg del riu, tenim fonts, recs i salts d'aigua i, en vista al turisme verd, ho volem lligar amb el parc de la Resclosa, per fer-hi una zona àmplia amb aparcament per a autocaravanes i un observatori d'aus. Des de finals del 2016, això ho tenim encallat. Entenem que la nostra promoció ha d'anar per aquí. Aquesta estructura, també, donaria una nova vida al comerç local. Costa molt que la gent digui que va a Bàscara a veure el poble i nosaltres tenim una sèrie d'esdeveniments anuals, com el Pessebre o els campionats de tennis taula. Estem preparant uns panells informatius, per col·locar-los al pavelló perquè, ja que tenim la gent aquí, tinguin opcions.

Amb l'escola, s'ha arreglat el conflicte amb Educació de la Generalitat?

Nosaltres no hem parlat més amb el departament i estem molt emprenyats amb ells. Aquesta escola de Bàscara té cent anys d'història, amb unes mancances estructurals importants. Hi ha dues aules que tenen finestres que fan que no es pugui airejar, de manera que les condicions que ens estan demanant no les podem complir. Que se'n facin responsables ells. Els vam portar un paper signat, però, ells, no el van voler signar. Vam enviar diverses propostes i no ens en van contestar cap. Vam obrir, perquè, al final, era una lluita perduda.