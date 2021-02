Les lectores i els lectors d'Emporda.info tornen a trobar-se, aquest dimecres, amb l'alcaldessa de Roses per a tractar temes d'actualitat local i comarcal. La trobada digital amb Montse Mindan comença a les onze del matí i és oberta a tothom. Roses està treballant per a reactivar el municipi des de diversos fronts. També ha preparat una previsió d'actes per aquest 2021, tot esperant que la pandèmia quedi superada ben aviat.

Podeu formular les vostres preguntes obrint aqest enllaç.