Vilafant aprova el Pla Local de Joventut per als pròxims quatre anys

El ple de l'Ajuntament de Vilafant va aprovar el Pla Local de Joventut per al període 2021-2024, en el ple del mes de gener passat, amb l'objectiu de realitzar accions per als quasi 800 joves que hi ha al municipi d'entre els 15 i els 30 anys. A més, segons el regidor d'Esports, Joventut, Promoció i Comunicació, César González, a Vilafant, hi ha uns 200 veïns més en la preadolescència, és a dir, entre els 12 i els 15 anys.

«Per a aquest més d'un miler de joves, entre tècnics, regidors i alguns dels mateixos joves, hem redactat el Pla Local de Joventut per als pròxims quatre anys, amb l'objectiu que, tant la redacció com l'execució d'aquesta eina, sigui escoltar i avançar per a la construcció conjunta, on la participació sociocultural és el punt clau que ens permetrà que els joves de Vilafant enforteixin el seu sentiment de pertinença», explica González.

Amb aquesta pertinença i participació, es busca que els joves siguin un actiu de la societat, proposant i fent un pas endavant més enllà de les accions que es consideren habituals o pròpies de joventut.

El regidor de Joventut de Vilafant assegura que «ser jove no és només una franja d'edat». I afegeix que els joves, al municipi de Vilafant, «són persones que es poden trobar en moltes situacions, ja que alguns estudien mentre altres han abandonat els estudis i busquen feina. D'altres tenen inquietuds emprenedores, de caràcter artístic, cultural entre moltes altres inquietuds i tots i totes volen créixer, emancipar-se i molts d'ells, si pot ser, seguir vivint a Vilafant».

El consistori vilafantenc s'ha proposat treballar, juntament amb els joves «amb la màxima transversalitat en totes les àrees, garantint la igualtat d'oportunitats, la participació i presència dels joves en la vida pública del municipi i, sobretot, donar resposta a les seves necessitats facilitant la seva autonomia en pro d'una emancipació en les millors condicions», segons paraules de César González.

Per la seva banda, Víctor Grau, que és membre del col·lectiu Revolució jove de Vilafant, sosté que «fa temps que participem al costat de l'Ajuntament i sempre hem coincidit que cal donar una veu als joves. Volem que tingui en compte les opinions del jovent del municipi». Grau considera essencial la inclusió de tothom en aquest pla perquè tots «se sentin a gust i puguin entrar-hi».

El col·lectiu de joves opina que l'Ajuntament vilafantenc «també hauria d'oferir un servei perquè els joves es poguessin quedar al poble. Que se'ns ajudi en la cerca de feina». Víctor Grau considera de forma oberta que «és un honor que el govern municipal compti amb nosaltres i que ens consulti, ja que aquest és el primer pas».

D'aquesta manera, la institució vilafantenca i aquesta franja de la població dedicaran els propers quatre anys en la creació d'espais per ordenar la situació dels joves, com ja han fet fins ara. Fins al moment, s'ha detectat bon ambient en aquest procés per trobar punts de cohesió que refermin l'evolució d'aquest Pla Local de Joventut 2021-2024. Els col·lectius aniran sent informats de les novetats que es vagin posant a sobre de la taula per dotar de serveis i accions el dia a dia.