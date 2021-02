Joan Basí: «Des de la CUP, al govern de Castelló, hi aportem l'aire fresc»

Regidor de Sostenibilitat i Medi ambient, Platges, Pagesia i Món rural. Joan Basí Sanz (Castelló d'Empúries, 1980), Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals i realitzador audiovisual, actualment treballa d'Agent Ambiental al Servei de Control de Mosquits. És regidor per la CUP des del juny del 2019.

Els regidors cupaires Joan Basí i Jaume Planella van pactar, el juny del 2019, amb ERC per formar govern a Castelló d'Empúries.

Com els va, als dos regidors de la CUP, la seva participació en el govern municipal de Castelló d'Empúries?

Bé, podem dir que està sent molt intens, perquè nosaltres érem una assemblea molt jove i, quan vam decidir d'anar a eleccions, doncs pel fet que ha entrat la pandèmia, pocs mesos després de les eleccions, ha fet que aquest fos un any intens i complicat. La veritat és que, també, ha estat un període molt profitós, perquè nosaltres ens plantejàvem anar a les eleccions per poder créixer com a assemblea i, realment, ho estem fent. Treballem molt fort i estem agafant molta experiència.

La pandèmia ha fet trontollar alguna cosa?

Més que trontollar, ha fet que potser hàgim hagut d'aparcar algun projecte que teníem al cap. Evidentment, havíem de prioritzar aquesta situació que tenia una urgència i hi hem d'abocar esforços perquè la gent ho necessita.

Què hi pot aportar la CUP en aquest equip de govern?

Suposo que l'aire fresc. En teoria, com que nosaltres tenim una manca d'experiència, creiem que això és positiu, en el nostre codi ètic hi tenim una manera de fer participar la gent. Aquesta visió no tan política, comparat amb l'aspecte tradicional, fa que tinguem un aspecte més «revolucionari» i crec que va bé. Tenim aquesta voluntat idealista de poder canviar les coses.

Va ser un cop de cap això de posar-se a governar?

Va ser una mica complicat. Teníem tots clar que volíem presentar-nos a les eleccions municipals, però el que era més complicat era trobar una llista. Llavors, l'assemblea va pensar en mi i jo crec que va estar bé aquest pas que vaig fer amb aquest compromís d'involucrar-m'hi. Hi havia moltes coses a lligar i es va fer llarg.

Vostè és regidor de Sostenibilitat i Medi Ambient. Castelló té alguna mancança?

Castelló el que té és un territori molt ric en aquest camp, perquè és ben bé al mig dels Aiguamolls de l'Empordà i tenim un entorn privilegiat. Crec que, a aquestes terres, no se'ls ha donat el valor que necessiten per poder estar ben sanes. De mancances, crec que n'hi ha i, de mica en mica, ho anirem posant al dia.

En temps passats, hi havia hagut tibantor entre el territori amb el parc dels Aiguamolls. Ara mateix, hi ha bona convivència?

Des del meu càrrec, he de dir que sí. El parc i el municipi de Castelló estem condemnats a entendre's, perquè nosaltres en fem bandera, com a municipi, i de la mateixa manera, el parc ha de saber veure aquest retorn i posar-se a treballar colze a colze amb l'Ajuntament, perquè hi ha molts interessos que són comuns. Crec que la defensa del territori és un valor i hem de deixar de tenir una visió antropocèntrica, de només l'home, i cal saber que convivim amb un espai natural on hi ha moltes espècies d'animals d'una certa riquesa i moltes coses que es poden compartir. El municipi, per tant, ha de potenciar tot això.

Es combina bé, en aquest municipi, el turisme amb la riquesa mediambiental?

Crec que no hi ha altre camí. Empuriabrava, si es fes ara, hauria trobat grups de pressió, però, avui dia ja està construït. Estem condemnats a agafar aquest valor que té l'entorn i ser conscients que Empuriabrava és un món dins de tot aquest parc. Crec que podem potenciar aquests valors mediambientals, tenint en compte que, Empuriabrava, en forma part i té una zona urbanística, que pot ser la zona urbana que rep la influència d'aquesta biodiversitat.

Pel que fa a l'àrea de platges, quina és la situació actual un any després del temporal Gloria?

A Castelló, sempre diem que tenim tres platges: la platja urbana d'Empuriabrava, una platja molt dinàmica de Can Comes i, després, la Rubina. La platja de Can Comes ha sofert un impacte, després del Gloria, però crec que s'ha anat avançant molt bé, perquè va haver-hi molta aportació de matèria d'arbres i s'ha integrat amb aquest paisatge salvatge, com aquell qui diu. La platja d'Empuriabrava sí que va requerir molts esforços per posar-la a punt i la platja de la Rubina és un entremig, també. Posar-la a punt va ser una mica costós, ja que el vial va quedar molt tapat i hi va haver feines per habilitar aquest vial.

Quin pes hi té la pagesia, al municipi?

Intentem que, cada vegada, en tingui més i volem anar agafats de la mà d'aquest sector, perquè és molt important i, també, és de futur. La pagesia té una sèrie de problemes a escala global i hem d'ajudar aquells pagesos que volen fer el relleu. Està comprovat que no podem dependre només del turisme, i el sector primari, aquí, és una estructura de futur. Tenim clar que no podem empenyorar aquest sector, perquè crec que en un futur ens donarà moltes coses.