El Culubret continua patint talls de subministrament elèctric cada setmana

La situació al barri del Culubret de Figueres sobre els talls de llum continua igual les últimes setmanes. Així ho asseguren els veïns afectats, que han començat l'any de la mateixa manera que van acabar el 2020. Segons les seves anotacions, la darrera setmana han tingut talls quatre dies seguits i aquests han durat, com a mínim, una hora. En total, des que ha començat l'any, recorden que «potser va haver-hi una setmana sense talls», diu Enrique Reina, veí del barri que, tot i no ser afectat directe pels talls de llum, s'ha solidaritzat des del principi amb la situació que es viu al barri des de fa anys.

Durant aquesta campanya electoral, el Culubret ha rebut nombroses visites de representants polítics, «segurament hem sigut el barri de Catalunya més visitat per polítics», ironitza Reina. Els veïns lamenten aquestes visites programades que només es produeixen «cada quatre o cinc anys». Estan farts i reclamen que necessiten el suport dels polítics, «nosaltres sols no podem». Durant onze anys, han fet diverses accions de denúncia i consideren que s'han rigut d'ells. Ara esperen que es relaxin les restriccions per la pandèmia per tal de fer un front comú amb la resta de barris catalans afectats. Mentrestant, només poden confiar en els polítics i tenen clar que «vingui d'on vingui, si ens solucionen el problema de llum, benvingut sigui».