La Brigada del Salabret vetlla a l'Escala per la salut dels escolars amb la neteja

Durant els darrers dies, diversos voluntaris de la Brigada del Salabret han fet tasques de neteja de la zona de l'esplanada de darrere dels col·legis Ballmanetes i l'Esculapi. «Avui a la tarda, hem seguit netejant en el mateix lloc que ahir, en l'esplanada de darrere els col·legis Ballmanetes i Esculapi. Ho fem per l'estètica i per la salut de tothom, sobretot dels nens», explica el responsable del grup, Joan Olivet, el qual, dies abans, va organitzar la neteja d'un espai amagat «que els incívics i la tramuntana ho deixen ple de tota classe de brossa. És una esplanada que servia per aparcar a l'exdiscoteca Mas Reding. Seguim netejant el municipi, que força falta li fa», assegura.

La Brigada treballa de forma particular per diversos punts del municipi escalenc per mantenir net el paisatge. A través de les xarxes socials fa tasques de difusió de la seva feina i també agafa voluntaris.