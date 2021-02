Eleccions al Parlament de Catalunya: Vilamalla, l'avís de Vox de 2019 no va ser en va

Vox ha guanyat les eleccions catalanes a Vilamalla. Un titular que ha aixecat tota mena de comentaris des d'aquest diumenge al vespre quan es va acabar el recompte electoral. Per a alguns ha estat una sorpresa, però dins del poble, ja no tant. Només cal mirar una mica enrere i veure l'avís que els simpatitzants de la formació ultradretana van donar a les generals del 10 de novembre de 2019. Aleshores, Vilamalla fa formar part de la llista de 31 dels 68 municipis de l'Alt Empordà on Vox va situar-se per davant del PP amb Sant Climent en el primer lloc. Aquell 10-N, els vilamallencs van donar el 21,67% dels vots a ERC i el 14,14% al PSOE i Vox s'hi va acostar amb el 14,08%. Només un vot va separar aquestes dues formacions.

L'alcalde del PdeCAT, Carlos Álvarez, va guanyar les eleccions municipals del 2019 de carrer, ja que la seva va ser l'única candidatura que es va presentar. L'abstenció va ser, aquell dia, del 38,75%. Ell mateix reconeixia diumenge al vespre "estar acostumat" als bons resultats electrals de PP i Ciutadans, ara descavalcats per la nova onada espanyolista.

Vilamalla és un poble dormitori de l'àrea urbana de Figueres, municipi de polígons industrials i cases residencials. També fronterer, pel seu àmbit fitosanitari. Passejant pels seus carrers s'escolta una majoria castellanoparlant en segons quins espais urbans. Alguns dels seus veïns van ser presents, dimarts de la setmana passada, a l'acte electoral protagonitzat per Santiago Abascal a la Font Lluminosa de Figueres. Funcionaris retirats, en alguns casos. I si busquem precedents d'aquest ambient, només cal recordar alguns moments de tensió viscuts durant la jornada del referèndum independentista del 2017 al voltant del casal d'avis.

Vox ja va avisar el 10-N del 2019 i ara ho ha confirmat guanyant a Vilamalla amb el 22,52% dels vots, per davant dels independentistes dividits de JxCat (19,21%) i ERC (18,76%). La moderació del PSC li ha permès pujar al quart lloc amb el 14,13%, mentre Cs i PP queden lluny. La seva moderació no ha agradat als votants més extrems.

Potser va influir la casualitat del dispositiu electoral en el pavelló d'esports, amb tanques vermelles laterals i fletxes grogues al mig.

