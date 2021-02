El CAP Bàscara posa en marxa tres consultes noves que permeten guanyar capacitat assistencial

Després de mig any d'obres, el CAP de Bàscara ha ampliat els seus espais destinats a l'assistència, ja que han passat de 4 consultes de medicina i infermeria de família a tenir-ne 7, a més d'una d'urgències i una d'odontologia.

Aquestes millores de les instal·lacions, que han suposat una inversió d'uns 70.000 euros, venen acompanyades de la incorporació de nou personal i d'un canvi organitzatiu que es posa en funcionament la setmana que ve.

Els treballs havien de començar a mitjan març, però l'esclat de la pandèmia va obligar a endarrerir les obres, que es van iniciar a l'estiu i s'han culminat a final de mes de desembre. Malgrat el centre no ha crescut en superfície, s'ha fet una reorganització interna dels espais que ha permès guanyar consultes per fer atenció assistencial. Així, s'han posat en marxa 3 consultes de medicina i infermeria de família i s'ha canviat d'ubicació la consulta de pediatria.

Aquesta ampliació dels espais assistencials facilitarà un creixement i reorganització interna de l'equip, que permetrà incrementar-lo en una Unitat Bàsica Assistencial (UBA) més -equips formats per un professional mèdic i un d'infermeria-.

Així, fins ara hi havia 3 UBA: una atenia al CAP de Bàscara, una al consultori local de Camallera i la última s'ocupava dels consultoris de Sant Miquel de Fluvià, Garrigàs, Palau i Pontós. L'increment d'un equip assistencial més, ha permès reorganitzar-se, de manera que el contingent de Bàscara s'ha dividit per tal que sigui assumit per 2 UBA, una de les quals també es farà càrrec del consultori local de Pontós.

Aquesta nova organització, que avui es posa en marxa, permet mantenir la cartera de serveis del centre, l'autocobertura de vacances entre els professionals, mantenir l'atenció als consultoris locals i donar assistència als pacients amb patologia respiratori amb sospita o confirmació de Covid-19, un tipus d'assistència que fa un any era imprevisible.