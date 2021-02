Alumnat de secundària de Castelló d'Empúries inicien el projecte Mapa de Ball

Mapa de Ball és un projecte artístic iniciat al 2017, que es duu a terme a les aules de diferents instituts d'arreu de Catalunya amb l'objectiu d'apropar el llenguatge del moviment i la dansa contemporània a alumnes i professorat i que és organitzat des de Transversal – xarxa d'activitats culturals, la Casa de la Dansa del Mercat de les Flors i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i en la nostra comarca, és coordinat per l'entitat Agitart.

L'objectiu del projecte és oferir una experiència positiva amb el moviment del cos i un aprenentatge, tant personal de l'alumnat com de manera col·lectiva per la comunitat educativa. Al projecte hi participen 11 instituts diferents de la comarca de Figueres, La Jonquera, Roses, Vilafant i Castelló d'Empúries, i aquest 2021 arriba a un total de 936 alumnes.

El projecte compta amb la participació de diferents artistes acompanyants que, juntament amb la coreògrafa Sonia Gómez (Casa de la Dansa del Mercat de les Flors), treballen per a poder transmetre el treball coreogràfic i educatiu a les aules. Paral·lelament, el/la professor/a referent de cada centre participant, rep una formació per a acompanyar i guiar l'alumnat al llarg del projecte.

Un cop realitzat tot el treball previ és quan es desenvolupen les sessions als instituts, concretament, un total de 10, conduïdes per l'artista i el professor/a referent, amb la finalitat de crear un espectacle final de dansa contemporània. En anteriors edicions, aquest espectacle es duia a terme conjuntament per tots els alumnes participants de la comarca al Teatre Jardí de Figueres, però la situació sanitària actual fa que cada institut faci l'espectacle en el seu propi centre per raons sanitàries.

A Castelló d'Empúries, es duu a terme amb els alumnes de 3r d'ESO a l'IE El Bruel Empuriabrava i amb els de 2n d'ESO a l'INS Castelló d'Empúries, suposant un total de 195 alumnes participants. La setmana passada es van iniciar les primeres sessions a les aules on comencen a preparar l'espectacle que es farà a cada centre els propers 6 i 7 de maig.

El finançament d'aquest projecte és compartit entre Transversal – xarxa d'activitats culturals, la Casa de la Dansa del Mercat de les Flors, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Castelló d'Empúries.