Ferran Roquer, candidat de Junts per Catalunya.

Amb el 98,5 dels vots escrutats, l'alcalde de Borrassà i número sis de la candidatura de Junts per Catalunya per Girona, pot celebrar que ha tornat a aconseguir una acta de diputat, ja que la seva formació suma set electes en aquesta convocatòria. Ferran Roquer també ha celebrat l'elevat exercici democràtic del seu poble, que ha tingut un 69,47% de participació amb un 50% de vots favorables a JxCat i un 20,11 per a ERC.

