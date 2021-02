Catalunya manté tancades cinc escoles, entre elles la de Boadella

Els grups escolars confinats per covid-19 a Catalunya són 1.471, 17 menys que en el darrer balanç, segons dades del Departament d'Educació. Representen el 2,04% del total. Hi ha 35.714 persones confinades, 267 menys que en el darrer balanç: 34.042 alumnes (-233), 1.613 docents i personal d'administració i serveis (-27) i 59 de personal extern (-7). Els positius acumulats són 51.736, 336 més que en el balanç anterior. Es registren 3.244 positius als centres educatius els darrers deu dies. Pel que fa als centres tancats, n'hi ha cinc, els mateixos que fa 24 hores, i representen el 0,10% del total. Hi ha 873 centres amb algun grup confinat, el 17,10% del total.

Els cinc centres tancats són l'escola Santa Cecília - ZER Les Salines de Boadella i les Escaules (Alt Empordà); el parvulari de Sant Esteve d'en Bas a la Vall d'en Bas (Garrotxa); l'escola Núria Morer i Pi - ZER Comte Arnau de Planoles (Ripollès); l'escola Mare de Déu del Puig de Meià - ZER El Romaní de Vilanova de Meià (Noguera), i la llar d'infants Vensi d'Almacelles (Segrià).