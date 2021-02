Restauren a Roses un vaixell suec centenari que farà rutes per la Costa Brava

La goleta Äran navegarà per la Costa Brava.

La companyia World Sailing Experience està acabant, en el port de Roses, la restauració de la goleta Äran, un vaixell d'origen suec construïda el 1903. L'objectiu de la rehabilitació és fer-la navegar a la Costa Brava. Segons ha informat l'empresa, les tasques de restauració s'estan duent a terme amb material sostenible i lliure d'antiincrustants.

L'embarcació, propietat del cadaquesenc Lluís Romero i l'eivissenc Pau Tatania, tindrà la seva base al port de Palamós, on s'acabarà els treballs d'arboradura i des d'on farà diverses rutes a partir del mes de maig. Segons la companyia nàutica, "la posada en marxa d'aquest projecte convertirà l'Äran en l'embarcació més antiga que ofereix serveis privats de tot el litoral mediterrani. L'objectiu és sumar un nou atractiu patrimonial a la costa catalana juntament amb altres embarcacions històriques com el Sant Isidre, el Sant Rafael o el Sant Ramon" per tal de "fomentar el turisme de qualitat, recuperar les tradicions culturals, participar en esdeveniments populars i bastir un projecte de gran valor pedagògic, posant el vaixell al servei de l'aprenentatge dels més petits i organitzacions que comparteixin els mateixos valors".

El projecte també té un component ambiental, ja que les tasques de restauració s'estan duent a terme amb material sostenible i lliure d'antiincrustants. La pintura de la marca escandinava Jotun treballa sota la regulació de productes biocides de la UE. Els responsables de World Sailing Experience fan una crida a les autoritats per reclamar "la regulació dels antiincrustants per tota mena d'embarcacions d'Europa".