Eleccions al Parlament de Catalunya: "La partida aconseguida pel PDeCAT facilita l'aturada de trens de MD a Camallera"

El diputat del PDeCAT al Congrés Sergi Miquel, i el candidat al Parlament de Catalunya i exalcalde de Figueres, Jordi Masquef, han visitat l'estació de Camallera per valorar, juntament amb el seu alcalde, Esteve Gironès, "els beneficis que aportarà al municipi la partida aconseguida pel PDeCAT als Pressupostos Generals de l'Estat", segons exliquen en un comunicat.

Actualment l'estació de Camallera només està preparada per l'aturada de trens regionals, i tal com ha explicat Masquef, les dues actuacions que s'hi duran a terme permetran també l'aturada de trens de Mitja Distància

"La partida de 100.000 euros aconseguida pel PDeCAT suposarà una important inversió que permetrà allargar l'andana per possibilitar l'aturada dels trens de mitja distància, i construir un pas subterrani".

Per la seva banda l'alcalde ha recordat que amb una inversió adequada, Camallera pot convertir-se en una de les estacions de referència a les comarques gironines, ja que actualment els veïns dels municipis propers han de desplaçar-se fins a Flaçà per agafar el tren.

Miquel ha volgut recordar als partits que la campanya no s'ha de fer només durant quinze dies i que cal escoltar les demandes del territori durant tota la legislatura: "Les inversions en infraestructures com la de l'estació de Camallera ajuden a vertebrar el territori, a posar-lo en valor i a promoure la mobilitat sostenible".

