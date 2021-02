La residència Bonavista de Lladó torna a ser verda un cop superat el brot de Covid

Els brots a les residències Montsacopa d'Olot i Bonavista de Lladó s'han donat per tancats aquest dimecres 10 de febrer i tornen a ser qualificades de verdes, és a dir, sense cap resident contagiat per Covid-19 al centre. Els testos ELISA i les proves PCR fetes aquest dilluns als dos centres han permès completar el desaïllament dels usuaris iniciat fa unes setmanes.

En el cas de la residència Bonavista de Lladó torna a ser des d'avui un centre verd. El brot ha afectat els 38 residents del geriàtric, s'han produït 12 èxitus i 18 professionals s'han contagiat. Els testos ELISA fets aquest dilluns a 4 residents per determinar el seu estat immunològic han sigut positius i per tant se'ls ha pogut desaïllar. El procés de desaïllament dels residents va començar l'1 de febrer i aquell mateix dia es va administrar la segona dosi de la vacuna contra la Covid-19 als residents ja recuperats, així com en treballadors.

El brot es va detectar l'11 de gener quan va aflorar un positiu en un treballador. Immediatament es van activar tots els protocols per la contenció dels contagis i la sectorització de la residència. En el cribratge fet el dia 12 es van registrar inicialment 21 residents positius i progressivament van aflorar nous casos entre residents i treballadors, que es van acabar positivitzant.

Paral·lelament, a la residència Montsacopa d'Olot, el balanç del brot, que va començar el 31 de desembre, és de 62 dels 87 residents positius, 16 èxitus i 55 professionals contagiats. El centre va començar el procés de desaïllament a mitjans de gener. Progressivament s'han fet testos ELISA als usuaris positius per determinar el seu estat immunològic i poder-los desaïllar, així com PCR als residents en quarantena preventiva per ser contactes estrets. El divendres passat es van fer testos ELISA als últims 15 residents positius, actualment ja recuperats, i aquest dilluns, PCR als 13 usuaris aïllats preventivament, tots ells amb resultat negatiu. Així doncs, a dia d'avui el centre torna a ser residència verda.

Durant el procés de desaïllament, es va procedir a la vacunació dels residents negatius i recuperats, així com dels treballadors. En les properes setmanes els equips de vacunació s'hi desplaçaran per completar la vacunació i administrar també la segona dosi.

El primer dels contagis a la residència Montsacopa es va detectar a finals de desembre quan una treballadora va donar positiu i immediatament es va activar la sectorització del centre i el cribratge massiu de la residència juntament amb totes les mesures de prevenció i contenció del virus. Progressivament, es van detectar nous contagis en usuaris i professionals que es van acabar positivitzant.

Des del Departament de Salut i l'Agència de Salut Pública s'ha treballat estretament amb les direccions dels dos centres per fer un seguiment de la situació i de totes les mesures de control. La situació clínica dels residents ha estat vigilada i seguida diàriament pels professionals sanitaris del mateix centre i des de l'Equip d'Atenció Primària d'Olot i l'Equip d'Atenció Primària de Vilafant.