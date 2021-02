Eleccions Catalunya 2021: Rosa Lluch (ECP): "Només hi ha una opció: o desgovern o govern d'esquerres"

La candidata d'En Comú Podem per les comarques gironines, Rosa Lluch, ha estat aquest dimarts a Empúries (L'Escala) per presentar les propostes de Cultura de la formació de cara a les eleccions del 14F. L'han acompanyat els candidats joves Zaida Linares i Rubén Paz, historiadora de l'art i músic, respectivament. En declaracions als mitjans, Lluch ha assenyalat que "a mesura que ens anem apropant a la jornada electoral, es va fent més evident per tothom que només hi ha una opció: o seguim amb quatre anys més del mateix o tenim un govern d'esquerres que acabi amb el desgovern".

Per a la candidata dels comuns "només hi ha un canvi possible en aquestes eleccions. I aquest canvi passa sense dubte per En Comú Podem. Sense En Comú Podem el canvi no és possible", ha sentenciat.



El sector cultural, dels més afectats i oblidats

Lluch ha triat el jaciment d'Empúries per parlar del sector cultural, "un dels més afectats per aquesta crisi, i també dels més ignorats". La candidata ha lamentat la situació que travessen els treballadors de la cultura: "els artistes pateixen una crisi molt greu, empitjorada per la pandèmia". En aquest sentit, s'ha referit a les sales de concerts i exposicions que ja no obren: "això ha provocar una caiguda dels ingressos dels artistes de pràcticament el 100%". I ha criticat que tot i que el govern va fer una ajuda per a tots els artistes en aquesta situació, "l'ajuda es basava en el temps cotitzat de l'any anterior i malauradament molts artistes han de treballar en negre i per tant no cotitzen, per això tampoc tenen dret a aquesta ajuda".

Lluch creu que ens trobem davant una situació molt complicada que provoca que molta gent del món de la cultura -no només artistes, sinó tècnics i gent de manteniment cultural- "hagin de buscar alternatives laborals per a poder obtenir ingressos".

La candidata ha assenyalat que "si parlem de l'anul·lació d'esdeveniments culturals i sobre com afecten a tots els artistes, doncs està clar que a les sales els afecta de la mateixa manera". En aquesta línia, ha recordat que durant el confinament i amb l'anul·lació dels esdeveniments "molts dels ingressos han disminuït a pràcticament zero, a més el pagament dels lloguers i del manteniment suposen un cost superlatiu per a les sales", ha dit Lluch. I amb la situació actual de toc de queda, el problema no s'acaba de solucionar ja que molta de la seva activitat es realitza de nit i actualment no es permet.



Propostes per a reactivar el sector cultural