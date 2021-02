Eleccions catalanes: Una quinzena d'exregidors de Figueres donen suport a Junts per Catalunya

Una quinzena d'exregidors de l'Ajuntament de Figueres han presentat aquest dimarts un manifest de suport a la candidatura de Junts per Catalunya per a les eleccions catalanes de diumenge. Els signants del text, que havien representat diferents formacions polítiques al consistori, han remarcat el caràcter "transversal" de la llista, de la qual han dit que "és l'eina més eficaç per assolir la independència". La presentació s'ha fet aquest dimarts a la tarda, davant la candidata i alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i els membres altempordanesos de la llista a les comarques gironines Ferran Roquer, Míriam Lanero i Josep Maria Bernils, també actual regidor a l'Ajuntament de Figueres. A l'acte també hi ha participat la regidora Núria Galimany.

Durant la presentació, Bernils ha declarat que "si una cosa posa en evidència aquesta relació de regidors és la seva transversalitat. N'hi ha que s'havien presentat a les eleccions per CDC, Unió, ERC, PSC, Fòrum Cívic i PSUC. Hi ha figures històriques de la política de la ciutat, la primera dona que va assolir l'alcaldia i quatre regidors del primer ajuntament democràtic (1979). Aquest ventall de persones, que està obert a noves incorporacions, visualitza perfectament què vol ser i què vol representar Junts, en contrast amb altres candidatures que volen ser excloents en la diversitat. Com a periodista, que ha seguit des de primera línia la vida política de la ciutat des del 1979, puc assegurar que mai persones de procedències tant diverses havien expressat, a Figueres, el seu suport conjunt a una candidatura política".

Per la seva banda, Madrenas ha destacat que "el projecte de Junts és de suma i una bona mostra la tenim amb la procedència diversa dels signants d'aquest manifest. A Junts tenim el lideratge internacional del president Puigdemont i farem de la Laura Borràs la primera presidenta de la Generalitat".

Els signants són: Joan Antoni Bertran i Oller, Antoni Calvó Espigulé, Jordi Cuadras Avellana, Joaquim Felip Gayolà, Marta Felip Torres, Josep Fernández Menchón, Esteve Gratacós Andrade, Pere Giró Fàbrega, Yolanda Milán Peñalvert, Albert Ollé i Sangenís, Pere Prats Madern, Enric Pujol Casademont, Dolors Roig i Puig, Jordi Romans Clausell., Alfons Romero Dalmau i Jordi Vázquez Barceló.



Manifest conjunt

Nosaltres, regidores i regidors de l'Ajuntament de Figueres des del restabliment de la democràcia, representants en el seu moment de diverses forces polítiques, expressem públicament el nostre suport a les candidatures de Junts per Catalunya, encapçalades pel Molt Honorable President de la Generalitat, Carles Puigdemont, i Laura Borràs, juntament amb Gemma Geis en el cas de la demarcació de Girona.

Entenem que Junts per Catalunya representa més clarament, en aquests moments, els valors de la transversalitat política, des de l'òptica del sobiranisme democràtic i de les seves plurals tradicions ideològiques i esdevé l'eina més eficaç per assolir la independència del nostre país. En definitiva, Junts per Catalunya encarna, avui, els valors pels quals, en el seu moment, vàrem ser representants de les ciutadanes i ciutadans de Figueres.