Eleccions catalanes: Castel (Cs): "El retorn de les més de 7.000 empreses que van marxar pel procés ha de ser una prioritat"

El candidat de Ciutadans (Cs) per Girona a les eleccions del 14-F, Jean Castel, ha reivindicat avui a Figueres el vot per la formació taronja per tal de donar sortida al pacte per "al retorn de les més de 7.000 empreses que van marxar pel procés" i el rellançament de la indústria a Catalunya. "Aquesta és una prioritat de futur per a la nostra comunitat autònoma i especialment per Girona".

Castel, que s'ha reunit aquest matí amb representants de l'àmbit de l'hostaleria figuerenc, ha indicat que Catalunya "ha perdut massa temps, oportunitats i empreses per la incertesa i la inseguretat que ha generat el procés". També ha criticat que l'excés de tributs i impostos a Catalunya així com l'excessiva burocràcia, la falta de modernització, l'aposta decidida per la digitalització i la inseguretat econòmica i institucional provocada pel procés "son la lacra que ens han deixat per herència els governs separatistes per la manca de gestió continuada envers les prioritats de la ciutadania".

El candidat liberal ha exposat les principals línies del pacte pel retorn d'empreses i reindustrialització, el qual passa per "un govern moderat, que compleixi amb la llei i prioritzi l'agenda econòmica i social de Catalunya; una baixada generalitzada d'impostos i una nova línia d'avals públics; simplificar les càrregues administratives "perquè les empreses puguin centrar els seus esforços en produir i no omplir paperassa i complir tràmits"; i una estratègia de rellançament de la indústria a Catalunya "amb un pla d'ajudes directes per pimes industrials equivalent al 15% de la facturació perduda des de l'esclat de la pandèmia i l'ampliació de sòl industrial a Catalunya".