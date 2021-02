Comencen a administrar les vacunes contra la Covid a Figueres

Salut ha començat a administrar aquest dimecres les primeres dosis de les vacunes d'AstraZeneca i Moderna als col·lectius essencials de les comarques gironines inclosos al pla de vacunació. A la Regió Sanitària de Girona hi ha arribat 3.640 dosis i s'han habilitat quatre punts: a Girona (Facultat de Medicina de la UdG), a Olot (Casal Marià), a Blanes (Ajutament) i a Figueres (Teatre Jardí). En aquest darrer punt, està previst vacunar amb el vaccí d'Oxford a uns 700 professionals al llarg d'aquesta setmana i la que ve provinents dels sectors de la farmàcia, fisioteràpia, veterinària o logopèdia. Des de les nou del matí, desenes de persones s'han congregat al Teatre Jardí per rebre la primera de les dues dosis.

Més informació Salut habilita El Jardí de Figueres com a punt de vacunació.

Primera jornada de vacunació als col·lectius essencials de les comarques gironines. Les primeres dosis de les vacunes contra la Covid-19 desenvolupades per Moderna i AstraZeneca van arribar aquest dimarts a la regió sanitària de Girona. En total, 3.640 dosis disponibles que s'han començat a administrar aquest dimecres a quatre punts de la demarcació de Girona. A Girona ciutat s'ha habilitat la Facultat de Medicina de la UdG; a Olot, el Casal Marià; a Blanes, l'Ajuntament i a Figueres, el Teatre Jardí i al centre penitenciari del Puig de les Basses, on es vacunaran els seus professionals.

A Figueres, hi ha arribat unes 700 dosis que s'administraran durant aquesta setmana i la que ve. S'hi ha convocat els col·lectius farmacèutics, de fisioteràpia, logopèdia i veterinària. Posteriorment, està previst fer-ho amb els mestres i policies. Tots els que han de rebre la primera dosi han rebut un avís del Departament de Salut i en tornaran a rebre un altre d'aquí a uns deu dies per la segona tanda.

Els convocats, que han de dur una declaració d'autoresponsabilitat signada, s'hi han anat congregant des de les nou del matí de manera esglaonada. Està previst que les vacunacions es facin cada dia de 9 a 12 hores i de 3 a 7 hores.

Alguns dels que avui han rebut la primera dosi han assegurat que és indolora i han animat a la gent a posar-se-la. És el cas del fisioterapeuta Ferran Díaz. Ell treballa en una clínica i diu que era indispensable que se'ls comencés a vacunar. "Nosaltres no podem garantir la distància de seguretat. Necessitem estan en contacte amb el pacient i aquesta és l'única manera de garantir seguretat per nosaltres i els pacients", insisteix.

L'Albert Gratacós treballa en una farmàcia de Figueres i anima a la gent a posar-se el vaccí. "És el que hem de fer per eradicar el virus. La vacuna és la que tenim i encara que sigui per aquesta soca és una bona manera de començar", afegeix.



S'esperen més dosis

En total, entre dilluns i dimarts han arribat a la regió sanitària de Girona 4.174 vials: 3.040 d'AstraZeneca, 600 de Moderna i 534 de Pfizer/BioNTech, a l'espera de rebre més dosis durant aquesta setmana.

Per aconseguir el màxim grau d'immunitat són necessàries dues dosis tant de la vacuna de Moderna com de la d'Oxford/AstraZeneca. A partir de la primera injecció, el cos ja comença a immunitzar-se contra la Covid-19, però cal una segona dosi (que s'ha d'administrar en un període de temps determinat per cada tipus de vacuna) per arribar al màxim grau d'immunitat. Entre cada dosi de la vacuna de Moderna hi ha d'haver 28 dies de diferència. En el cas d'Oxford/AstraZeneca es poden administrar en un temps més espaiat, entre 4 i 12 setmanes.

Les característiques de la vacuna de Moderna presenten certs avantatges: els vials es conserven congelats a una temperatura d'entre -25 i -15 graus i tenen una caducitat de 7 mesos. La vacuna sense obrir es pot emmagatzemar refrigerada de 2 a 8 graus, protegida de la llum, durant un màxim de 30 dies.

De les tres vacunes aprovades, la d'AstraZeneca és la que té més facilitat a l'hora de conservar i transportar, ja que necessita una temperatura d'entre 2 i 8 graus. Aquesta vacuna està dirigida a persones d'entre 18 i 55 anys i que no pateixin cap malaltia crònica greu.