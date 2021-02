Castelló d'Empúries continua treballant en un centre d'acollida de gossos municipal

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha emès un comunicat en resposta a algunes associacions animalistes de la comarca on assegura que "es compromet a buscar alternatives a la delegació de competències municipals, relatives a la protecció animal, al Consell Comarcal". En aquest sentit, ha afegit que l'Associació Progat Ampuria s'ha ofert a allargar els seus serveis unes setmanes més i donar així temps a l'Ajuntament per explorar noves opcions. És per aquest motiu que quedarà aturada la signatura del conveni amb el Consell Comarcal.

L'Ajuntament afegeix que "continuarà treballant amb el projecte de centre d'acollida municipal en els terrenys als quals ja estava previst construir-lo. En aquests moments s'està tramitant la modificació del POUM que permeti fer-hi la instal·lació. Ara per ara, tenir aquest servei propi, és l'opció prioritària que es planteja l'Ajuntament".

Per últim, l'Ajuntament vol mostrar la voluntat de seguir treballant per tal de trobar la millor solució per a l'acollida dels gossos abandonats al municipi. Vol agrair també a l'Associació Progat Ampuria que s'avingui a allargar el seu servei durant aquestes properes setmanes així com a les entitats que s'ofereixen en l'assessorament i l'acompanyament en aquest nou projecte.