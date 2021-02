Ábalos descarta prorrogar les concessions de l'AP-7, l'AP-2 i la C-33: "Jurídicament no és possible"

El ministre de Transports, José Luís Ábalos, ha descartat aquest dimecres en una entrevista a la Ser Catalunya la pròrroga de les concessions de l'AP-7, AP-2 i C-33, que al mes de setembre han de passar a ser gratuïtes. Les concessionàries demanen allargar els contractes per compensar les pèrdues que ha provocat la pandèmia. Segons el ministre "ja han estat moltíssims anys de concessions, a vegades allargades amb motius poc justificats" i ara no es poden allargar més.

"Jurídicament no és possible allargar aquestes concessions" perquè "els requeriments jurídics a nivell europeu no permeten allargar la pròrroga" i en tot cas "mantenir els peatges ens portaria a una nova licitació, però no a una pròrroga" de les concessions actuals, ha dit.

Segons Ábalos, el seu executiu no és procliu a aquesta pròrroga ni a noves concessions perquè ha de promoure "la igualtat al territori" i que no hi hagi "greuge territorial". "Les concessions que acaben passen a formar part de les vies d'alta capacitat de l'Estat", ha sentenciat. En tot cas ha admès que el manteniment d'aquestes vies tindrà un cost important per a l'Estat "i ens hem de plantejar com financem aquest ús".