Els treballs de neteja del Rec del Molí generen satisfacció veïnal a l'Escala

Un cop acabats els treballs de neteja de la llera del Rec del Molí, de l'Escala, les sensacions dels veïns de la zona són molt bones i satisfactòries. El rec ha suportat, sense desbordar-se, els primers aiguats d'aquest any. Concretament, la intervenció realitzada ha afectat un tram d'uns 800 metres, els que hi ha entre la rotonda del Camp dels Pilans i la desembocadura a la platja del Rec. Aquests treballs han consistit en la retirada de tota la brossa, canyissars i llot acumulats en aquell espai. Tot i que cada any es fa un manteniment de la zona, ara feia anys que no es duia a terme una actuació més acurada en aquest tram del rec.

La intervenció l'ha assumit íntegrament l'Ajuntament de l'Escala i ha tingut un cost de prop de 45.000 euros. La neteja l'ha fet una màquina giratòria de grans dimensions.

L'octubre de l'any 2014, ja es va fer una neteja del tram final del Rec del Molí. Aquests treballs perseguien un doble objectiu. Per una banda, disminuir el risc d'inundació al voltant d'aquest rec. Amb el pas dels anys, la manca de pendent en aquest tram final va fer que s'acumulessin una gran quantitat de llots al fons del rec, fent que les possibilitats de desbordament fossin més altes. Van optar per fer una neteja més en profunditat.