«El Submarí Lila» de l'Institut Narcís Monturiol sensibilitza sobre la igualtat

El Submarí Lila és un projecte de sensibilització i prevenció dirigit a tota la comunitat educativa de l'institut Narcís Monturiol de Figueres. Sorgeix arran del Programa de Prevenció de la violència masclista en l'àmbit educatiu, del Departament d'Ensenyament i pretén englobar en un mateix espai tots els recursos necessaris per fer pedagogia en aquest àmbit.

El curs passat, en el marc d'aquest programa, dues professores del centre, Mar Carrillo i Sara Pla, van rebre una formació en la qual havien de proposar un projecte. «Podia tractar-se d'una activitat puntual, però la meva companya i jo vam considerar que seria més interessant fer alguna cosa més transversal, i vam pensar que estaria bé instal·lar un Punt Lila permanent al centre», explica Mar Carrillo, que gestiona actualment El Submarí Lila i coordina el Servei de Mediació de l'institut. Aquest «punt lila» havia de ser un espai físic, però amb les restriccions actuals van reconvertir el projecte en un espai virtual. La pàgina web d'El Submarí Lila es va inaugurar el 25 de novembre passat (25N) com un punt de trobada en línia des d'on s'articula tota la informació recollida en informes oficials, així com les activitats, campanyes de prevenció i altres iniciatives que es desenvolupen al centre. El 13 de gener passat van crear també un perfil d'Instagram (@elsubmarilila) on fan «tastets» dels continguts del web i difusió dels temes d'actualitat i activitats del centre relacionades.

El nom de Submarí Lila té relació directa amb el centre, «per tal de fer-lo més nostre, li hem donat el nom de Submarí Lila i també amb la idea de treure a la superfície totes aquelles violències invisibilitzades», indica Carrillo.

El projecte, com altres que es fan al centre, és un més per millorar les relacions a l'institut. «Es tracta d'anar tocant totes les tecles de la convivència per, de mica en mica, fer que tothom se senti bé a l'institut i hi hagi un respecte i una tolerància mútua», diu la coordinadora del Servei de Mediació. «Considerem que és un tema que hem d'anar treballant perquè, a escala social, hi ha molts espais on es veuen desigualtats», afegeix.