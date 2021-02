Dona Dóna: «Seria important poder gaudir d'una baixa de sis mesos, com a mínim»

En col·laboració amb Ràdio Vilafant, entrevistem, amb la periodista Mercè Mayné, les integrants de l'Associació Dona Dóna Anna Amer (Figueres, 1975); Yolanda Fariña (Figueres, 1981), i Cristina Aguilera (l'Escala, 1984) tres de les integrants de l'entitat de referència de suport a la lactància materna a la comarca que cada any atén centenars de dones i el 2020 va complir deu anys d'existència.

Et pot interessar La lactància materna, un valor a l'alça.

- Com rebeu que el plenari de Figueres hagi aprovat per unanimitat declarar-se ciutat amiga de la lactància materna?

- Anna Amer (AA): Ens hem trobat que aquest 2020 complíem deu anys de l'entitat i teníem previstes moltíssimes coses que no vam poder tirar endavant. Vam pensar alternatives en aquest escenari de pandèmia i que fossin favorables a les dones que alleten o que vulguin alletar, i una d'elles era parlar amb l'Ajuntament de Figueres perquè declarés la ciutat com amiga de la lactància materna, amb els compromisos que això comporta.

- Com va ser el procés?

- AA: El setembre vam fer el mural de la plaça Catalunya i prèviament vam parlar amb el regidor de Cultura. A partir d'aquí semblava que estaven molt predisposats a fer col·laboracions amb nosaltres. De fet, des de fa deu anys, l'Ajuntament ens cedeix el centre cívic per reunir les dones per poder fer el grup de suport i cada any tenim una subvenció, però volíem anar més enllà i tenir aquest compromís. Vam demanar reunir-nos amb els partits polítics, perquè toca a totes les dones del color polític que siguin. Volíem fer una mica de pedagogia amb ells, d'on surt la demana i perquè han de facilitar la lactància materna i promocionar-la des de tots els àmbits i posicions.

- Què significa que Figueres sigui amiga de la lactància?

- Yolanda Fariña (YF): Quan els vam proposar aquest projecte, la primera «amenaça» va ser que volíem fer-los treballar, que no es quedés amb un paper penjat, sinó que hi hagués un compromís de fomentar-ho i intentar fer projectes comuns. Portem una trajectòria de deu anys donant suport a les dones i ara és una mica agafar del braç a l'Ajuntament perquè treballi amb nosaltres, refermar la relació i fer un pas més. A més els vam fer la carta als reis.

- Expliqui aquesta carta als reis.

- YF: Sempre hem defensat que haurien de ser sis mesos de baixa per poder equiparar-ho amb les recomanacions mundials de salut per la lactància materna exclusiva. Els vam llançar la pilota, sent conscients que és un ajuntament i és una proposta agosarada.

- Per què és necessària aquesta ampliació de la baixa?

- Cristina Aguilera (CA): L'OMS recomana que la lactància sigui exclusiva de sis mesos i que s'allargui fins als dos anys, si mare i nadó volen. Haver-nos d'incorporar a la feina fa que moltes mares perdin aquesta recomanació. Seria important que tota mare pogués gaudir d'una baixa de sis mesos, com a mínim.

- Teníeu alguna referència prèvia?

- AA: Sí, fa uns anys a Tarragona va haver-hi una iniciativa similar, però potser no tan extensa com la que hem fet nosaltres. A més de promoure que altres ajuntaments facin el mateix que Figueres i arribar a incidir al Parlament perquè hi hagi una llei de protecció a la lactància, hem demanat el compromís de tirar endavant un projecte amb els establiments perquè puguin posar, a l'abast de les dones que ho necessitin, una cadira i un got d'aigua.

- Per què cal la lactància?

- AA: Donar el pit va molt més enllà del que és l'alimentació. No només nodreixes en forma d'aliment, sinó que també nodreixes l'esperit, el vincle i l'ànima.

Figueres, amiga de la lactancia

El ple del mes de febrer de l'Ajuntament de Figueres, celebrat el dilluns dia 1, aprova per unanimitat declarar la ciutat de Figueres com a amiga de la lactància materna, per una moció impulsada per l'Associació Dona Dóna de l'Alt Empordà.



L'entitat, que l'any passat va complir deu anys, planteja la moció per defensar el dret a la lactància materna i, per tant, reclama que es respecti a qualsevol equipament públic de la ciutat i que l'Ajuntament vetlli perquè cap dona se senti discriminada per donar el pit al seu nadó «on sigui i quan sigui». Amb aquesta aprovació, l'Ajuntament es compromet a fer difusió i una campanya de sensibilització sobre la lactància materna. A més, és una de les primeres ciutats catalanes que s'ha compromès a instar a la Generalitat perquè sol·liciti al govern espanyol que modifiqui el permís de maternitat i l'ampliï, com a mínim, sis mesos.