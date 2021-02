Salut habilita El Jardí de Figueres com a punt de vacunació

Les vacunes contra la Covid-19 desenvolupades per Moderna i AstraZeneca han arribat a la regió sanitària de Girona. Hi ha 3.640 dosis disponibles que es començaran a administrar aquesta setmana entre els col·lectius inclosos al pla de vacunació de Salut. En el cas de la vacuna Moderna, inicialment es disposen de 600 vials dirigits als treballadors sanitaris que encara no s'hagin vacunat. D'AstraZemeca m'han arribat 3.040 dosis, orientades al personal de les farmàcies, fisioterapeutes, psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, protètics dentals, logopedes, veterinaris, nutricionistes, podòlegs i optometristes, a més de professionals dels cossos de seguretat i d'emergències i funcionaris de presons. Entre els punts habilitats per a la vacunació hi ha el Teatre El Jardí i la presó del Puig de les Basses de Figueres.

Amb les vacunes de Moderna també preveuen arribar als professionals de la xarxa d'hospitals privats pendents de vacunar-se, així com treballadors del transport sanitari en la modalitat urgent i no urgent, del transport mèdic aeri i professionals del sistema sanitari públic de Catalunya (SISCAT). Les vacunes s'administraran a l'hospital Trueta i a l'hospital Sant Jaume de Calella.

Per altra banda, les 3.040 dosis de la vacuna d'AstraZeneca s'han començat a administrar aquest dimarts mateix a la tarda a onze punts arreu de Catalunya, un dels quals a la facultat de Medicina de la Universitat de Girona (UdG).

A partir d'aquest dimecres, s0habiliten un total de 37 punts de vacunació a tot el país. A les comarques gironines aquesta setmana hi ha quatre punts habilitats: Girona (Facultat de Medicina de la UdG), Figueres (Teatre Jardí), Olot (Casal Marià) i Blanes (Ajuntament de Blanes), a més del centre penitenciari Puig de les Basses on s'hi vacunaran els seus professionals.

La vacunació continuarà durant les properes setmanes. L'organització de la vacunació s'ha fet conjuntament amb els col·legis professionals. Els professionals que hagin expressat el seu desig de ser vacunats, rebran un missatge amb la citació.

En total, entre dilluns i dimarts han arribat a la regió sanitària de Girona 4.174 vials: 3.040 d'AstraZeneca, 600 de Moderna i 534 de Pfizer/BioNTech, a l'espera de rebre més dosis durant aquesta setmana.



Característiques de les vacunes



Per aconseguir el màxim grau d'immunitat són necessàries dues dosis tant de la vacuna de Moderna com de la d'Oxford/AstraZeneca. A partir de la primera injecció, el cos ja comença a immunitzar-se contra la covid-19, però cal una segona dosi (que s'ha d'administrar en un període de temps determinat per cada tipus de vacuna) per arribar al màxim grau d'immunitat. Entre cada dosi de la vacuna de Moderna hi ha d'haver 28 dies de diferència. En el cas d'Oxford/AstraZeneca es poden administrar en un temps més espaiat, entre 4 i 12 setmanes.

Les característiques de la vacuna de Moderna presenten certs avantatges: els vials es conserven congelats a una temperatura d'entre -25 i -15 graus i tenen una caducitat de 7 mesos. La vacuna sense obrir es pot emmagatzemar refrigerada de 2 a 8 graus, protegida de la llum, durant un màxim de 30 dies.

De les tres vacunes aprovades, la d'AstraZeneca és la que té més facilitat a l'hora de conservar i transportar, ja que necessita una temperatura d'entre 2 i 8 graus. Aquesta vacuna està dirigida a persones d'entre 18 i 55 anys i que no pateixin cap malaltia crònica greu.