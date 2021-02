Projecten un estudi geotècnic i hidrogràfic a les Basses del Terrisser de Figueres

El govern de Figueres ha rebut el compromís del Departament de Justícia d'instal·lar una tanca a l'accés de les Basses del Terrisser per evitar el pas de vehicles. Com avançàvem en aquest Setmanari, la instal·lació s'hauria d'haver dut a terme, segons el mateix govern, el 28 de gener passat.

La situació descontrolada d'abocament de residus va fer demanar el grup de Junts per Figueres explicacions en el darrer ple. La regidora de Sostenibilitat, Ester Marcos, explica que treballen en un projecte per la protecció de les zones humides de les basses. L'Ajuntament està elaborant un estudi geotècnic i hidrogràfic per determinar la procedència de l'aigua que hi ha permanentment a l'espai i també per recuperar-lo paisatgísticament.

En una reunió amb la direcció de la presó del Puig de les Basses, es va plantejar que fossin els presos els qui netegessin i s'omplís el gran contenidor buit que hi ha. Amb la situació sanitària actual no es permeten les sortides dels interns i, finalment, ho farà l'Ajuntament.