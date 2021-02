Llançà commemorarà el Dia Internacional del Gat

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional del Gat, el proper 20 de febrer, des de la Regidoria de Benestar Animal de l'Ajuntament de Llançà us animen a que us feu una foto amb el vostre gat/a i l'envieu per correu electrònic a l'adreça llanca@llanca.cat.

Les fotos rebudes es penjaran a la pàgina de Facebook de l'ajuntament (www.facebook.com/ajuntament.llanca) durant la setmana del 15 al 21 de febrer.

Recordeu posar el nom del propietari i del gat en el correu que ens envieu, juntament amb la fotografía.

Els participants podran passar per la botiga "102 Animals de Companyia" (c/ Castellar, 14) a recollir un petit obsequi per a la seva mascota