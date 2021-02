El govern de Figueres es compromet a implantar un servei de mediació de conflictes

El govern quadripartit figuerenc es compromet a implantar un servei municipal de mediació de conflictes i suport entre comunitats de veïns. La proposta, plantejada per Junts per Figueres (JxF) en una moció al darrer ple, no va arribar a ser debatuda ni desenvolupada perquè el mateix grup proposant va decidir retirar-la abans. «Hem decidit deixar-la sobre la taula perquè hem arribat a un acord a la junta de portaveus», detallava el regidor de JxF, Miquel Fernández.

El grup majoritari de l'oposició es mostra satisfet per poder treballar «conjuntament» amb el govern, ja que, en paraules del regidor Fernández, «ho considerem imprescindible per a la millora de la cohesió social». Així com, afegia, «que la gent se senti ajudada davant la quantitat de conflictes que hi ha». Un cop obtingut el compromís de l'equip de govern, «estem a l'espera que contactin amb nosaltres i començar a treballar», declarava el regidor.

L'alcaldessa Agnès Lladó considera aquesta nova iniciativa com un servei important per a la ciutat. Lladó agraeix «la voluntat de treball conjunt» com a element imprescindible per poder fer «que la ciutat avanci» i aconseguir «tenir la ciutat que mereixem».

JxF fa aquesta moció entorn el Dia Internacional de la Mediació, celebrat el 21 de gener passat. Segons detalla el text de l'escrit, el que planteja el grup de l'oposició és un servei que es va crear l'any 2014 en «algunes de les zones més conflictives del municipi, durant un temps determinat». El citat servei no va tenir continuïtat i el que reclamen és que es desenvolupi un servei municipal de resolució de conflictes, mediació i gestió de la convivència, «universal i gratuït».

JxF destaca diversos punts positius de la mesura com proporcionar eines, recursos i coneixements per apoderar i fer més autònom el veïnat de les comunitats. A més de fer un treball comunitari amb les associacions de veïns.