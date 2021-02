Eleccions Catalunya 2021: El centre de Figueres, tancat per un acte electoral de Vox

Com va passar dijous passat, s'ha tornat a desplegar un ampli dispositiu policial al centre de Figueres per un acte electoral de Vox. A les 13 hores el president de la formació d'ultradreta, Santiago Abascal, ha fet un acte de campanya per les eleccions del 14F a la plaça de la Font Lluminosa. Per a l'acte, s'ha tancat l'accés a la plaça des dels carreres adjacents. Així, tant el carrer Nou com la Rambla es trobaven tallats des d'abans de migdia.

Comerciants i veïns de la zona s'han mostrat indignats pel dispositiu i el tancament de la plaça que impedia la circulació lliure dels vianants.

Agrupacions antifeixistes com La Forja havien convocat una concentració "per plantar cara al feixisme".