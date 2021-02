Eleccions al Parlament de Catalunya: Wagensberg denuncia l'"anomalia democràtica" dels migrants sense dret a vot

El diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya i impulsorde la campanya "Casa nostra, casa vostra", Ruben Wagensberg, ha visitat l'Alt Empordà on s'ha reunit representants republicans i diverses entitats de la comarca. Durant la seva estada ha demanat votar el 14 de febrer per "omplir les urnes de dignitat, de sobiranisme i d'independentisme"



La visita a començant a Figueres, on Wagensberg s'ha trobat amb l'alcaldessa de la ciutat, Agnès Lladó i han fet una passejada pel barri de l'estació.



A Roses el diputat d'ERC ha visitat el passeig marítim de Santa Margarita on juntament amb el 1r tinent alcalde i regidor de seguretat Joan Plana ha explicat que "el 14 de febrer, un 15% de la població migrada no podrà votar al no tenir una situació regular al país, i això és una anomalia democràtica que les aboca a treballar en l'economia submergida, una situació que s'ha agreujat a causa de la pandèmia". Per la seva banda Plana ha manifestat que "el top manta no és un problema de seguretat ciutadana que se soluciona només amb presència policial".



Finalment el diputat republicà acompanyat de la cap de llista d'ERC a l'Alt Empordà Anna Torrentà, del senador Jordi Martí i la portaveu d'Independents per Sant Pere Pescador Núria Quintana, s'han reunit amb l'Associació de dones africanes on Wagensberg ha manifestat que "la regulació d'estrangeria de l'Estat Espanyol a més de ser injusta, provoca problemes socials molt greus".



La candidata d'ERC a l'Alt Empordà Anna Torrentà ha defensat que la candidatura republicana del 14 de febrer és l'única que treballa els eixos de la justícia social i la llibertat nacional. Segons Torrentà "l'Alt Empordà és, ha estat i serà terra de pas i terra d'acollida, treballarem des del Parlament, però també des dels ajuntaments per garantir els drets de totes les persones sigui quin sigui el seu origen".

