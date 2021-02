Eleccions al Parlament de Catalunya: Des de l'Albera, la CUP demana una moratòria de parcs eòlics i plantes fotovoltaiques

La CUP proposa avançar cap a un model energètic d'autoabastiment que permeti l'acostament de la producció a centres consumidors, i no es malbaratin terrenys ni s'alterin espais naturals. Com a exemple del risc que suposa pel territori el Decret llei 16/2019, la candidatura ha volgut mostrar els projectes eòlics que amenacen el paratge natural de l'Albera i la plana empordanesa en el seu conjunt, amb macro projectes de plantes fotovoltaiques que han posat en alerta als municipis i veïns de la comarca.

La diputada Natàlia Sànchez ha posat de manifest que la CUP va ser l'única força política que va votar en contra del Decret llei 16/2019 perquè agreuja el desequilibri territorial, la desvalorització del terreny agrari i suposa un gran perjudici pels projectes arrelats al territori: "Els projectes presentats a l'Empordà són la mostra que el Decret llei, a la pràctica, és contrari a allò que deien voler defensar, i representa una major liberalització del sector de les renovables que de facto dona carta blanca a les grans corporacions i posa en risc la conservació dels espais naturals del nostre país."

Per altra banda el candidat per Girona, Dani Cornellà s'ha mostrat compromès en la derogació del Decret llei 16/2019 i a treballar per una nova llei que estigui al servei del territori i la seva gent, així com per fer front a l'emergència climàtica i per donar impuls a les energies renovables.

Cornellà ha afirmat que: "és urgent aplicar una moratòria en la tramitació dels projectes actuals, fins a tenir un nou reglament i una planificació territorial de la implantació de renovables". Així mateix, el candidat cupaire demana que el nou govern de la Generalitat impulsi les instal·lacions d'autoproducció d'energies renovables per aconseguir llars i empreses 100% autosuficients energèticament.

Cornellà també ha demanat a tots els partits que diuen defensar les zones rurals que s'avinguin a corregir l'error que representa el Decret llei que van aprovar i posin fre a la massificació de projectes eòlics i fotovoltaics que estan comprometent el futur de moltes comarques arreu del país i de l'Empordà en concret. Així mateix ha manifestat la necessitat de gestionar els serveis essencials com l'energia des de l'àmbit públic, i que deixi d'entendre's com un sector lucratiu a partir de l'economia extractiva: "Cal acabar amb l'oligopoli que representa el model energètic actual".

