Dos joves denuncien una actuació policial desproporcionada a l'acte de Vox a Figueres

Dos joves assistents a la convocatòria contra de la presència de Vox a Figueres denuncien que els Mossos d'Esquadra els han identificat i denunciat d'una manera desproporcionada.

El noi explica com un dels assistents a l'acte de Vox ha començat a insultar-lo amb connotacions racistes i feixistes, "s'ha tensat la situació i la policia m'ha agafat a mi i se m'ha emportat", declara el jove. Després d'identificar-lo, el noi assegura que l'han tirat a terra. En aquell moment ha anat la seva companya a veure què estava passant, "quan he vist que se l'emportaven, he anat corrent darrere seu i a veure com estava". Quan s'ha apropat, els Mossos també l'han agafat a ella tirant-la a terra i fent comentaris masclistes, dubtant de la seva identitat, "sembles un noi", explica que li ha dit un dels agents. Ella havia sigut identificada prèviament pels Mossos, una estona abans de que comencés l'acte i sense cap motiu, "per les pintes", sospita.

Els Mossos d'Esquadra els han comunicat que estaven denunciats per desobediència.

Hi hagut més persones que s'han mostrat indignades per l'actuació policial, ja que s'han identificat diverses persones que passaven pel centre de Figueres en aquell moment.