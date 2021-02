El destí d'un monòlit que estava al Castell de Sant Ferran i ja no hi és

Algunes de les persones que fan exercici físic al voltant del castell de Sant Ferran de Figueres, resseguint la popular ruta del colesterol, es pregunten què se n'ha fet del monòlit històric dedicat als «Caídos por Dios y por la patria». Han descobert que quan passen a l'altura, més o menys, del revolt elevat per anar en direcció a Llers, ja no el veuen, perquè ha desaparegut. En el seu lloc, hi ha un monticle de terra, resultant de l'acció d'haver-ne desenterrat la base per treure'l d'allà.

L'equip de govern municipal, segons han informat fonts oficials, ha pres l'acord de traslladar el monument al cementiri de la ciutat, en considerar que, si està dedicat a la memòria de persones difuntes, té més sentit que ocupi un espai en un entorn funerari.

El monòlit recorda set homes, amb els seus noms i cognoms gravats a la pedra: Joaquín Nadal Jofre, Onofre Pont Berga, Arsenio Pont Ferrer, Manuel Pont Rubiés, Moisés Seriñana Pell, Demetrio Seriñana Pell i Adolfo Vila Carreras. Sota aquestes identitats, s'hi afegeix «i presentes».

En el monument, s'hi aprecia el segell, també gravat, dels Caballeros de España, i una data inscrita: el 22 d'agost del 1936, que coincideix amb els primers embats de la Guerra Civil espanyola.