Mireia Pimentel: «Un dels nostres reptes és millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes»

Alcaldessa de Santa Llogaia d'Àlguema. Mireia Pimentel López (Santa Llogaia d'Àlguema, 1993) va fer el Grau en Dret a la Universitat de Girona, i després va fer el màster d'Accés a l'Advocacia a la Universitat Francisco de Vitoria de Madrid, i es va col·legiar com a advocada. Treballa en un despatx de la branca del dret fiscal.

Amb 27 anys, Mireia Pimentel López és l'alcaldessa més jove de la comarca altempordanesa, després d'haver sigut regidora des del 2015. Mireia Pimentel treballa en un despatx de Barcelona.

El 2019 va ser escollida com l'alcaldessa més jove de la comarca. Com ho porta, això?

El fet de ser alcaldessa, la veritat, és que ho porto molt bé, està sent una experiència molt positiva. Tanmateix, el fet que Santa Llogaia sigui un municipi petit, té moltes virtuts. Per exemple, la proximitat amb els veïns, que em transmeten molta confiança i suport. La veritat és que estic contenta i sento que tinc molt de suport. Soc conscient que, potser, poden pensar que puc ser massa jove per adoptar aquesta responsabilitat, però, si no estigués segura que soc capaç de respondre al que suposa ser l'alcaldessa de Santa Llogaia, no m'hi hauria presentat.

Com els va agafar el coronavirus, a vostè i a l'equip de govern?

Ens va agafar desprevinguts, suposo que com a tothom. Vam seguir les instruccions que ens han anat impartint les autoritats, i hem estat capaços de gestionar i agafar el control de la situació per trobar solucions. Vam repartir mascaretes a tots els veïns i veïnes, i vam adquirir tot el material necessari per als treballadors de la brigada, perquè poguessin desenvolupar les seves tasques, sobretot pel que fa a la desinfecció i a la neteja.

Ha patit el municipi davant de la pandèmia?

Imagino que com a la resta de pobles, el municipi sí que ha patit, i en el nostre cas, ho hem sofert més en la segona onada que en la primera. La situació de crisi derivada de la Covid-19 ha afectat a escala general en tots els àmbits socioeconòmics i, per desgràcia, ens ha afectat al nostre poble, encara que hi ha una mica de tot. Hi ha gent que els ha afectat econòmicament i no sanitàriament, i d'altres al revés. És per això que no hem d'abaixar la guàrdia i és més que necessari seguir extremant les precaucions, i continuar amb els esforços per part de tothom.

Quins són els principals problemes que va detectar al poble quan va entrar?

No hi ha problemes, sinó que són qüestions petites a resoldre, i ho hem anat enllestint. Són coses que es generen del dia a dia, i que tenen solució a curt termini, però no m'he trobat amb grans problemes.

I els reptes que tenen?

Millorar la qualitat de vida dels veïns i veïnes del poble forma part dels nostres reptes a assolir. Així com, també, tirar endavant el desenvolupament urbanístic que ens permeti unir la urbanització del poble amb el nucli antic, aprofitant per configurar un espai de passeig a la vora del riu. També, volem reconfigurar la zona industrial per millorar i disminuir el nombre d'accessos a la nacional.

La Diputació, a finals de l'any passat, va atorgar-los un ajut de 4.096 euros per contribuir a sufragar el cost de l'actuació a l'arxiu municipal. Com tenen plantejat, aquest projecte?

Arran d'aquesta subvenció que ens va atorgar la Diputació de Girona, hem pogut dur a terme una actuació arxivística que ens ha permès millorar el control i la recuperació de la documentació dipositada a les dependències municipals de l'Ajuntament de Santa Llogaia d'Àlguema, en especial els expedients en paper de les últimes tres dècades.

Amb què s'han marcat la gestió per a aquest any 2021?

La gestió d'aquest any 2021 comença per executar el projecte de les obres del passeig del cementiri i la millora paisatgística del seu entorn, a part d'altres projectes i millores que vagin sortint. Per exemple, estem en negociació per poder ubicar la nova depuradora, i hem de fer més eficient part de l'enllumenat, que ja tenim al poble. També, ens hem adherit al programa de recollida selectiva del Consell Comarcal, seguint les directrius del pacte d'alcaldes. Del que es tracta és de no aturar-nos i anar fent les petites i les grans inversions.

Pel que fa a la depuradora...

Actualment, a Santa Llogaia, disposem d'una depuradora que funciona pel sistema de digestió. Es tracta d'una tecnologia obsoleta que no dona compliment als estàndards de depuració que exigeixen les normatives vigents. És per això que el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal ha previst la instal·lació d'una nova depuradora en terrenys que han estat classificats per a aquests usos. Concretament, se situen al costat de l'antiga bòbila. Aquesta depuradora donarà servei a tota la zona urbana residencial del municipi. En aquests moments, s'està efectuant la gestió per a l'obtenció de l'esmentada finca.