Construeixen, a l'Escala, una vorera al voltant del parc del Camp dels Pilans

A principis d'aquest any, s'han iniciat els treballs per construir una vorera al voltant del parc del Camp dels Pilans i, alhora, millorar l'accessibilitat de la zona perifèrica del municipi de l'Escala.

En aquests moments, només hi ha un petit tram de vorera fet, a tocar del centre cívic del Camp dels Pilans. Amb els treballs, que s'han iniciat ara, es completarà bona part del perímetre del parc, amb una vorera d'un metre i mig d'amplada. Només es deixarà sense vorera el tram on hi haurà el parc infantil, on hi ha una línia d'arbres de grans dimensions.

Paral·lelament a la construcció d'aquesta vorera perimetral, també s'estan fent guals per millorar l'accessibilitat de les voreres dels carrers que envolten aquesta zona verda de la zona del Camp dels Pilans.

Aquesta actuació urbanística té un cost d'uns 50.000 euros i s'engloba a la partida de 250.000 euros que es va aprovar dins el pla de xoc econòmic i social de l'Ajuntament de l'Escala, per tal d'intentar minimitzar els efectes de la pandèmia de la Covid-19. En aquest sentit, es tracta d'una partida destinada a dinamitzar el sector de la construcció amb diferents obres públiques de millora urbana.

Segons explica el regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de l'Escala, Josep Bofill, «aquesta zona no tenia voreres i el que fem és no acabar fent el cent per cent del perímetre de la zona, però sí que fem una vorera del voltant per crear un itinerari accessible per a aquesta zona verda». El govern municipal escalenc vol compensar les mancances que tenen els nuclis més allunyats del centre de la població amb aquestes actuacions.