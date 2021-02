Borrassà recupera una vella pedra i la converteix en banc per al cementiri

La brigada municipal de Borrassà ha iniciat un pla de remodelació, adequació i millora del cementiri. S'ha netejat una part de la zona sud de l'equipament on hi havia una acumulació de pedres que s'han retirat. Pertanyien a l'antiga font de la plaça Major, que tenia forma semicircular i estava situada al mateix indret on hi ha l'actual.

Les dues grans piques d'oli antigues que estaven al parterre s'han canviat de lloc i s'han posat a l'entrada. Prèviament, s'han netejat i s'han retirat les restes de pedres i brutícia que hi havia al seu interior i s'han omplert de pedres i sorra. També s'ha recuperat una pedra de grans dimensions amb l'escut de Borrassà i la inscripció de l'any 1780, que es pensa que provenia de l'antic Ajuntament. Ara és un banc i es troba a l'entrada.